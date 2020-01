Google trabaja para llevar Steam a los Chromebooks, según informe

Los Chromebooks son ordenadores portátiles que históricamente se han caracterizado por los escasos recursos de hardware que traen, gracias a lo cual son más baratos, lo que ha permitido su amplia adopción en los centros educativos de los Estados Unidos. Pero gracias a Chrome OS, su sistema operativo, estos dispositivos electrónicos funcionan de manera solvente para las tareas del día a día.

A ello le sumamos su compatibilidad con las aplicaciones del sistema operativo Android, además de la posibilidad de hacer uso de las aplicaciones de Linux gracias al proyecto Crostini, por lo que el usuario medio debería disponer de herramientas que puedan satisfacer sus necesidades.



Una noticia interesante para los usuarios que quieran jugar a través de sus Chromebooks

Pero…. ¿estos dispositivos sirven para jugar? Pues depende de los propios juegos y sus requerimientos. A este respecto, nos acabamos de enterar a través de Android Police que Google se encuentra trabajando, presumiblemente con Valve, para traer soporte a la plataforma Steam dentro de los Chromebooks.

En una entrevista mantenida con Kan Liu, director de gestión de productos para Chrome OS de Google durante el pasado CES, Liu señaló que los juegos son la categoría de descarga más popular en Play Store en los Chromebooks.



(Crédito de imagen: Google)

El tema está en el rendimiento de los propios juegos, dado los escasos recursos de hardware de los propios Chromebooks, con una capacidad de aceleración gráfica bastante limitada, aunque también es cierto que está apareciendo los primeros Chromebooks con capacidades más que solventes, lo que hace indicar que en el futuro podríamos ver nuevos Chromebooks con capacidades de aceleración gráfica decentes.

Lo cierto es que Liu no ha proporcionado una hoja de ruta, por lo que de momento se desconoce el momento en el que se traerá la compatibilidad oficial a Steam, siempre y cuando no cancelen los planes por el camino.

En la actualidad, si bien se puede ejecutar Steam en Chrome OS, haciendo uso de su cliente para Linux, su rendimiento deja bastante que desear. Y dado que Valve no se casa con ninguna plataforma, y teniendo bastante competencia en algunas de ellas, no es de extrañar que quiera acercarse a los usuarios a través de otras plataformas donde no tenga tanta competencia.

Sin duda, es una noticia más que interesante, lo que permitiría a Chrome OS ganar en popularidad y conseguir más usuarios, pudiendo llegar a ser una alternativa perfectamente válida para el usuario medio. Liu cree que el proyecto es factible.

Ya veremos, si lo llegamos a ver, como Chrome OS puede llegar a ser algo más de lo que es en la actualidad.