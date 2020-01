Acrelianews presenta nueva herramienta para verificar emails

Si ya habéis conseguido los emails de las personas que quieren suscribirse a vuestro contenido, seguramente querréis limpiar la lista de posibles emails falsos antes de comenzar a realizar campañas de email marketing.

Pensando en eso, desde AcreliaNews han presentado una nueva herramienta (click aquí) que detecta las direcciones de email incorrectas, las que no existen, spam trap y correos inactivos para mejorar la entregabilidad de dichas campañas.

El sistema realiza múltiples test en tiempo real sin enviar ningún email a los correos electrónicos que verifica. Aseguran que la fiabilidad de su verificador de email es superior al 98%, y son capaces de detectar varios problemas:

Verificar emails es importante si tenemos en cuenta que aproximadamente el 23% de los emails de las listas suelen ser incorrectos. Una lista de contactos con direcciones de email no válidas o que no existen, puede afectar gravemente a la entregabilidad de los envíos de email marketing y condicionar sus resultados. Por esta razón, es recomendable comprobar la existencia de las direcciones de correo de las listas para identificar aquellas que no son válidas y evitar tener direcciones falsas, erróneas o que ya no funcionan.