Microsoft podría cerrar las tiendas de aplicaciones de Windows 10 para negocios y educación

Futuro incierto para las tiendas de aplicaciones de Windows 10 para empresas (Microsoft Store for Business) y para la educación (Microsoft Store for Education), según ha podido conocer la publicación ZDNet en base a personas familiarizadas, que apuntan a la posibilidad de que las mismas puedan dejar de estar disponibles, quizás para principios del próximo verano, coincidiendo con el final del año fiscal.

De momento todavía no hay una decisión en firme, y desde Microsoft están buscando todavía una estrategia que permita a los usuarios obtener aplicaciones por otras vías más allá de las tiendas de aplicaciones.



Las tiendas de aplicaciones para Windows 10 para negocios y educación no han cumplido expectativas

Lo cierto es que las mencionadas tiendas de aplicaciones no han cumplido con los objetivos previstos, de ofrecer un lugar personalizado donde los administradores puedan poner a disposición de aquellas aplicaciones a usar en los centros empresariales y educativos más allá de la que pueden conseguir a través de la tienda oficial de aplicaciones para Windows 10, integrada en el propio sistema operativo.

Según la publicación ZDNet, algunos usuarios corporativos usan la tienda de aplicaciones de Windows 10 para empresas únicamente para desinstalar aquellas aplicaciones que vienen de serie y que consideren que están de más en sus nuevos equipos.

Desde Microsoft tienen claro que las tiendas de aplicaciones son sólo una vía más de distribución de aplicaciones para Windows 10. Las tiendas de aplicaciones de Windows 10 para empresas y para la educación se lanzaron en el año 2015 para servir de tiendas complementarias a la tienda oficial de aplicaciones para Windows 10.

Estas tiendas de aplicaciones no han obtenido nuevas características desde el año 2018. De hecho, se habla en el informe de que Microsoft reconoce que no han sido capaces de convencer a los desarrolladores para crear aplicaciones para la Plataforma Universal de Windows que se actualicen y distribuyan únicamente a través de Microsoft Store. De hecho, incluso existen desarrolladores que no ven necesario adaptar sus aplicaciones Win32 a esta plataforma, dada la ralentización del crecimiento de Windows.

Microsoft aún no ha adoptado una postura oficial. En caso de eliminar las mencionadas aplicaciones, deberá informar de ello con la suficiente antelación a los usuarios afectados.