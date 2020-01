Los Teslas podrán hablar a los peatones con altavoces externos

Ver pasar un Tesla mientras paseamos por la calle ya es algo sorprendente, pero si se pone a hablar con nosotros, lo será aún más.

Elon Musk ha dicho que los coches Tesla pronto podrán hablar con los peatones cercanos. Lo ha comentado en Twitter, donde ha puesto un clip de un Model 3 que decía «Bueno, no te quedes ahí mirando, entra al coche».

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

— Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020