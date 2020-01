Fabricante de Roomba prepara un robot para lavar platos y recoger la ropa

Hace varios meses os mostramos un robot que era capaz de hacer algunas tareas de la casa que solo los humanos pueden hacer hoy en día. Lo mostramos en marzo de 2019, cuando se presentó en una feria en Barcelona, incluso hicimos un vídeo presentándolo. Podéis verlo en este enlace.

El proyecto en cuestión aún no estaba listo para llegar al mercado. Necesitaba inversión, y parece que el precio de salida no sería muy barato, por lo que teníamos que seguir tendiendo la ropa, no había alternativa…

Ahora es la empresa iRobot la que sale al rescate con un robot que ayudará a hacer las tareas del hogar.

No lo han presentado, pero comentaron en una entrevista que el próximo gran proyecto de la empresa será un ayudante robótico con brazos, listo para lavar platos, llevar comida a la mesa o cargar objetos en general. Tendrá la suficiente habilidad para ayudar en tareas que requieran precisión y equilibrio, aunque de momento nada de plancha…

Sobre plazos: han confirmado que no habrá nada visible en menos de cinco años. Necesitan reducir costes de la tecnología que llevan preparando desde que tenían una filial concentrada en proyectos militares, una filial que vendieron en 2016. Quieren que el producto final pueda venderse como la Roomba, su gran éxito en el mercado internacional.

Aún así, es mejor no subir mucho las expectativas. Un robot como el de las películas, que haga todas las tareas, tardará aún muchas décadas en verse por los hogares. Podremos ver algo que ayudará parcialmente, sí, pero nada que cubra el trabajo al 100%.