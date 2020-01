Esto nos dejó la CES 2020

La feria tecnológica CES, que se realiza anualmente en Las Vegas, siempre nos deja tras su finalización una serie de llamativas novedades. Su edición 2020 no fue la excepción a esta tradición, proporcionándonos una gran cantidad de material para analizar y compartir.

A continuación, presentamos algunas novedades destacadas que se dieron a conocer durante la recién finalizada edición de este evento.

Quibi.

The next evolution of entertainment is here. #QuibiCES pic.twitter.com/RpkqAt6j5C

— Quibi (@Quibi) January 8, 2020