Amazon acusa a extensión propiedad de Paypal de ser una amenaza

Hace pocas semanas hablamos sobre la compra de la extensiones de cupones Honey por parte de Paypal, un plugin que es capaz de encontrar descuentos en varias plataformas, incluyendo en Amazon.

Paypal gastó 4.000 millones en la compra de un plugin que nunca ha tenido problemas de ningún tipo, pero ahora que ha cambiado de manos, Amazon está indicando que es un riesgo para la seguridad.

La advertencia de seguridad fue vista por primera vez por el editor Ryan Hutchins, y fue realmente una sorpresa, ya que Honey ha sido compatible con Amazon durante años y nunca se había mostrado ningún problema.

Amazon is telling shoppers that the browser extension Honey — it gives you coupon codes and other ways to save — is malware.

Paypal bought Honey in November for $4 billion. That’s one extensive piece of Malware. pic.twitter.com/Di6I8RAX2X

— Ryan Hutchins (@ryanhutchins) December 20, 2019