Twitter permitirá limitar la participación en las conversaciones, entre otras novedades para 2020

Que Twitter no sea un fabricante de electrónica de consumo no significa que no pueda estar presente en la celebración del CES 2020. En este sentido, algunos responsables de la compañía de medios sociales han estado presentado las novedades que traerá la plataforma de medios a lo largo del presente año. Y no, no hay mención alguna a la posibilidad de editar los tweets, pese a que es una histórica reivindicación de los usuarios.

Según recoge The Verge, un aspecto destacado de las novedades para este año es la limitación de los participantes en las conversaciones. Según presentó Suzanne Xie, jefa de producto, Twitter incorporará una nueva opción en el panel de redacción de tweets llamada «participantes en la conversación», que permitirá elegir entre cuatro opciones diferentes.



La primera, Global, permitirá que cualquier usuario de la plataforma pueda participar en la conversación. La segunda, Grupo, limita la participación a las usuarios que se tiene en seguimiento y se menciona. La tercera, Panel, se limita específicamente a los usuarios que se menciona. También hay una cuarta mención llamada Declaración. Se espera que esta característica sea lanzada este año.

Además, quizás entrando en competencia con servicios como Thread Reader, Twitter también tiene previsto lanzar un modo de visualización específico que permite ver toda la conversación de un mismo tweet dentro de una misma pantalla.

Por otro lado, Rob Bishop, de Twitter, también ha desvelado que los usuarios pronto tendrán la posibilidad de ver los tweets de una tema en concreto a raíz del tweet de alguien que tengan en seguimiento. En este sentido, Twitter ofrecerá un botón en el tweet que invitará a los usuarios a ver mas tweets sobre el tema en cuestión.

Por lo demás, también se prestará más atención a las listas, las cuales podrán personalizarse, e incluso se facilitará la búsqueda de listas. Y al margen de las novedades, los responsables han hecho un repaso de todo lo llevado a cabo en el año anterior y este año, Twitter quiere enfocarse en facilitar las conversaciones públicas en su plataforma.

Para ello, seguirá trabajando para que se den conversaciones saludables dentro de la plataforma, ayudándose de su tecnología para eliminar aquellos tweets que incumplan las reglas sin necesidad de que los usuarios tengan que reportarlos.

Parte de las novedades que llegarán ya han pasado por la aplicación beta, por lo que no se espera que pueda haber problemas en su implantación definitiva.