Nuevas cerraduras inteligentes en el mercado

Según varios estudios realizados, las invasiones en nuestra casa se producen por la puerta delantera en un 50% de ocasiones, motivo por el cual es importante invertir en seguridad en este sentido.

Si estáis buscando una forma moderna y segura de abrir la puerta de casa, aquí tenéis dos nuevas opciones que hemos visto en el CES 2020:

Con cierre integrado y detector de intrusión

De la empresa Somfy llegó la Somfy Door Keeper, la primera cerradura inteligente motorizada, más discreta y robusta que modelos anteriores.

Se integra con el móvil para avisar, con la app Somfy Keys, si una puerta está abierta o cerrada en cualquier momento, siendo incluso posible cerrarla de forma remota. La app envía alertas automáticas en caso de que no se haya cerrado completamente o se deje abierta.

El sistema de Somfy Door Keeper detecta las vibraciones provocadas cuando alguien intenta entrar, y activa la alarma para proteger antes de que entren.

Para realizar su trabajo usa un potente motor que puede accionar todo tipo de puertas en menos de 3 segundos. Puede gestionar el acceso de forma sencilla con la app, siendo posible dar códigos de acceso permanentes (para miembros de la familia) y códigos de acceso temporales para invitados, repartidores y demás.

Junto con Door Keeper, la empresa presentó también Connected Doorphone, una solución inteligente de gestión de acceso a jardines o patios. El sistema nos avisa sobre visitas, y permite que hablemos con el visitante y le abramos a distancia.

Door Keeper estará disponible en el segundo trimestre de 2020 en Francia y Alemania. Estaremos atentos al lanzamiento.

Abrir con la huella dactilar

Por otro lado tenemos el Halo Touch, de la empresa Kwikset.

Se trata de una cerradura inteligente que se añade a la colección Halo que ya tiene la compañía, pero la principal diferencia es que Halo Touch admitirá el desbloqueo por huellas dactilares.

Según Kwikset, el Halo Touch admitirá el almacenamiento de hasta 100 huellas dactilares, o 50 usuarios. Esto significa que podemos permitir a amigos y familiares que vengan a casa sin necesidad de tocar el timbre. Solo hay que escanear el dedo y entrar, como si de un teléfono móvil se tratara.

Halo Touch funcionará a través de la red WiFi existente del usuario y, según Kwikset, el bloqueo será fácil de instalar, sin necesidad de contratar a un cerrajero. Kwikset también señala que todas las huellas se almacenan en la cerradura, en lugar de en la nube, lo que hace que sea más difícil de piratear.

Como el Halo Touch carece de un teclado numérico, tiene un tamaño más pequeño que la mayoría de las cerraduras inteligentes. El escáner de huellas está justo por encima del ojo de la cerradura estándar, y hay una tira de luces LED para confirmar las lecturas.

Indican que será compatible con asistentes digitales como el Asistente de Google y Alexa de Amazon (no es compatible con la plataforma HomeKit de Apple), pero aún no han comentado los detalles en este sentido. Esperemos que no signifique que gritando desde la puerta «Halo, abre», el dispositivo obedezca mansamente.

Estará disponible a finales de este año por 249 dólares.