El S-Pod de Segway es el vehículo del futuro que podría llegar al presente

Segway ha mostrado en el CES 2020 el vehículo que vimos en la película Wall-E, un asiento que puede desplazarse por las calles ofreciendo máxima comodidad.

Se trata del S-Pod, un prototipo que se presenta como una silla autónoma capaz de ahorrar cualquier caloría quemada por el usuario, aunque sin duda puede ser una gran alternativa para los ancianos o las personas con problemas a la hora de moverse.

De momento está pensado para espacios cerrados, aunque en los vídeos presentados se ve al S-Pod moverse por aceras. Quieren que llegue al mercado aún este año y entregarlo a los consumidores en 2021, pero aún no han definido ni fechas específicas ni precios.

En total pesa 150 kilogramos, y podría llegar a velocidades de 40 km/h, bastante más que una bicicleta eléctrica o un patinete. Su autonomía es de 70 km, y cuenta con el sistema de giroscopio y autoequilibrio famoso de Segway.

Son solo dos ruedas, suficientes para dar equilibrio y estabilidad, sin miedo a caerse. Todo se controla desde un joystick, por lo que no es necesario inclinarse como en los otros vehículos de la compañía. Con este mando podremos alterar el centro de gravedad, siendo también posible quitarlo de la silla para controlar el vehículo de forma remota.

En el vídeo superior la podéis ver en funcionamiento.

Cuando se necesario apoyar el vehículo, podremos usar tres ruedas extra, una delante y dos atrás.

Personalmente no acabo de imaginarme a gente sentada de esta forma circulando por las calles de las ciudades a 40 km/h. Si la policía actualmente no sabe muy bien cómo actuar con los patinetes y las bicicletas eléctricas, no quiero ni imaginar lo que haría al ver algo así en la carretera. Seguramente ese es el motivo por el que indican que su uso está pensado para interior, aunque dudo que las residencias de ancianos tengan presupuesto para comprar varias unidades del nuevo Segway para facilitar la vida de los ancianos.