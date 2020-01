Así es SSD T7 Touch, la nueva SSD portátil de Samsung con protección por huella dáctilar

Si bien, gracias a los servicios de almacenamiento de archivos en la nube, los usuarios pueden tener acceso a los mismos desde cualquier dispositivo conectado, siempre habrá usuarios que prefieran tener sus archivos alojados en dispositivos de almacenamiento portátiles, que puedan llevar a cualquier lugar.

Con ello en mente, Samsung acaba de presentar su última solución de almacenamiento portátil. Se trata de T7 Touch, su nueva unidad de estado sólido (SSD) portátil que combina velocidad y seguridad, todo ello en un dispositivo resistente, compacto y ligero de llevar, con un peso de tan sólo 58 gramos, que está basado en el estándar USB 3.2 Gen 2.



Velocidad y seguridad en un dispositivo portátil para guardar y llevar los archivos más importantes

En este sentido, el T7 Touch de Samsung destaca por incorporar sensor de huella dactilar, aunque también incluye protección con contraseña y cifrado AES de 256 bits.

Respecto a las velocidades máximas, Samsung afirma que el nuevo T7 Touch ofrece una velocidad de lectura de 1,050 MB/s y una velocidad de escritura de 1,000 MB/s, siendo casi el doble que el antecesor, el T5, y hasta 9,5 veces más rápido que los discos duros externos por lo general, pudiendo alcanzar su velocidad máxima cuando se usa con la interfaz NVMe (memoria exprés no volátil).

La carcasa del nuevo T7 Touch está fabricado en aluminio y ofrece un acabado disponible en las variantes de color negro o plateado. Además, el nuevo T7 Touch vendrá en capacidades de 500GB, 1 TB y 2 TB. Cada unidad viene con un cable USB tipo C a C y un cable USB tipo C a A para garantizar una conectividad estable. Además, será compatible con los sistemas Windows, Mac y Android.

Los nuevos T7 Touch de Samsung se lanzarán este mismo mes de enero en más de 30 países del mundo al precio recomendado de 129,99 dólares, 229,99 dólares y 399,99 dólares respectivamente, con una garantía limitada de tres años.

Después de lanzamiento del T7 Touch llegará además el lanzamiento de las unidades SSD portátiles SSD T7, que no llevan protección por huella dactilar, previstas para el segundo trimestre del presente año, o dicho de otro modo, durante la próxima primavera.

Samsung señala que sus T7 Touch han sido galardonado por el CES 2020 Innovation Awards.

