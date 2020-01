Una lámpara de lectura pensada para personas con dislexia

Lexilife es una lámpara de escritorio que combina diferentes características para ayudar a las personas con dislexia.

Para esto, sus creadores basaron su dinámica en un estudio compartido hace unos años, que menciona que la causa de la dislexia es la dominancia ocular:

La investigación de los físicos franceses Albert Le Floch y Guy Ropars demostró que los no disléxicos tienen un ojo dominante, que es esencial para una buena lectura.

Mientras que las personas con dislexia tienen dos ojos dominantes. Simultáneamente envían dos piezas diferentes de información al cerebro al mismo tiempo. Es esta confusión la que crea imágenes especulares y perturba su lectura (p para b, etc.).

Para tratar de neutralizar esta dinámica y actuar sobre la forma cómo los usuarios con dislexia perciben las letras, utilizan un tecnología que combina luz pulsada y modulada. La lampara utiliza un sistema LED con opciones para personalizar la velocidad de la pulsación según las preferencias de cada usuario.

Esto permite que el cerebro logre procesar la información como si la tomara desde un solo ojo dominante. El usuario podrá disfrutar de la lectura sin sufrir del efecto espejo, ni fatiga visual.

Según menciona la startup que diseño esta lampara, este sistema funcionó en el 90% de los usuarios que la probaron, mejorando notablemente su experiencia de lectura. Ellos no solo han creado Lexilife, sino que también están muy comprometidos con otras iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas con dislexia.

Teniendo en cuenta que es una lampara que cada usuario debe configurar según sus necesidades (pulso y la modulación de la onda de luz), y que es posible que no se encuentre cómodo o sienta que no funciona en su caso, dan la posibilidad de adquirirla para probarla por 30 días, y devolverla si no satisface sus expectativas.