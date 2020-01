Una herramienta para dar seguimiento a las resoluciones de año nuevo

Esta época del año es especial para algunos usuarios que establecen nuevas metas y redactan su lista de resoluciones. Sin embargo, con el paso de los meses el entusiasmo queda en el camino y el compromiso de ser una mejor versión se posterga hasta el próximo año.

¿Quieres evitar que en 2020 te suceda esto? Entonces puedes recurrir a aplicaciones como Confetti, que permite dar seguimiento a las metas propuestas con una dinámica divertida.



La idea es que puedes crear una rutina productiva que te acerque a tus metas, enfocándote tanto en hábitos positivos como aquellos que solo te distraen de tu objetivo. Para seguir este enfoque, verás que al momento de crear un hábito te permitirá establecer si se trata de uno positivo (To-Do), o de uno que necesitas dejar cuanto antes (No To-Do).

Si no sabes cómo empezar, la aplicación te ofrece algunas sugerencias, por ejemplo, leer, hacer ejercicio, meditar, etc. Y como acciones que debes controlar, figura por ejemplo, Netflix (dedicar menos tiempo), alcohol (reducir el consumo o dejarlo por completo), etc.

Luego tendrás que establecer con qué frecuencia te comprometes a trabajar en ese hábito. Puede ser un compromiso diario, semanal, un día específico, entre otras posibilidades. Por ejemplo, puedes establecer que vas a ejercitar los martes y los jueves.

Puedes repetir esta dinámica con todos los hábitos que desees crear, aunque ten en cuenta que si quieres abarcar muchas áreas a la vez puedes llegar a agobiarte, abandonando todos tus objetivos. Tal como ves en la imagen, Confetti te permite ver tu progreso mediante un tablero de control con diferentes visualizaciones. Y cada vez que cumples con tu compromiso diario verás una animación y se marcará en el calendario.

Es una forma simple y visual de dar seguimiento a los objetivos que hemos establecido. Por el momento, Cofetti solo tiene una versión web, aunque esperan lanzar apps para iOS y Android en breve. Puedes probar su dinámica optando por la versión de prueba.