Huawei genero 122 mil millones de dólares en ingresos anuales pese a sanciones

No cabe duda que 2019 fue un año de desafíos para la marca fabricante de teléfonos Huawei, tras la ruptura de las relaciones comerciales que mantenía esta empresa con Estados Unidos quien, no conforme con ello, promovió una campaña de boicot con países aliados, alentándolos a no establecer ningún tipo de alianza o convenio tecnológico con ella.

Sin embargo, a pesar del constante sabotaje propiciado por Estados Unidos a lo largo del año, Huawei pudo encontrar la manera de llevar adelante sus operaciones, lo cual, se vio reflejado de forma satisfactoria al ser calculados sus ingresos anuales.

Esto luego de que el presidente rotativo de Huawei, Eric Xu, enviara un mensaje de año nuevo a los empleados de la empresa. En el comunicado, además de las correspondientes palabras de agradecimiento hacia la labor llevada a cabo durante el año, informó que los ingresos anuales obtenidos habían superado los 850 mil millones de yuanes chinos, cifra equivalente a 122 mil millones de dólares.

Dicha cantidad constituye para Huawei un nuevo récord, con un incremento en sus ganancias del 18% respecto al año 2018, logrado gracias a la venta de 240 millones de teléfonos móviles.

Pese a no cumplir las expectativas establecidas durante las proyecciones iniciales la cifra sigue siendo una muestra de la solidez y fortaleza presentada por la empresa frente a la adversidad, añadió Xu en el comunicado.

Con relación a la campaña de desprestigio promovida en contra de Huawei por parte de Estados Unidos, Xu indicó que, de prolongarse estas acciones, se crearía una situación que haría insostenible las operaciones de la empresa y que pondrían en riesgo su sobrevivencia y prosperidad.

Ya en octubre de 2019 Wilbur Ross, el secretario de comercio de Estados Unidos había declarado durante una conferencia en Nueva Delhi que, esperaba que la india descartara la venta de equipos 5G de Huawei en esa nación, sumándose así, a la campaña en su contra.

Sin embargo, pese a la presión, India concedió a Huawei la oportunidad de poner a prueba su tecnología 5G en la plataforma de telecomunicaciones de la nación. Ante este gesto, el Director General de la empresa, Jay Chen, expresó sentirse agradecido con el gobierno de ese país por mantener aun su fe puesta en la compañía.