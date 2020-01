Una alternativa práctica para compartir archivos entre Windows 10 y Android

Opciones no faltan para conectar nuestro equipo Windows con un dispositivo Android. Sin embargo, siempre hay nuevas propuestas que podemos considerar para conseguir la dinámica perfecta.

Roamit se propone como una alternativa práctica y simple que puedes configurar en unos pocos pasos.



Cómo funciona Roamit

Solo necesitas instalar la aplicación que corresponde a Windows 10, descargándola desde Windows Store, y la que debes instalar en tu dispositivo Android desde Google Play. Una vez que tienes las dos apps instaladas e inicias sesión con tu cuenta de Microsoft, solo tienes que emparejarlas.

A partir de allí, puedes realizar una serie de opciones. Por ejemplo, una de las acciones más populares en este tipo de soluciones es la posibilidad de compartir fotografías entre los dispositivos. Y con Roamit puedes realizar esto con cualquier tipo de archivo.

Solo tienes que arrastrar y soltar, o buscar tus archivos en el equipo eligiendo el círculo dedicado a la transferencia de contenidos. ¿Estas leyendo un artículo web en tu móvil y quieres seguir la lectura en el PC? Puedes realizar esto con Roamit, ya que permite enviar entre dispositivos la página web que estás visualizando.

Y si quieres compartir contenidos desde aplicaciones específicas, solo tienes que valerte del menú “Compartir”. Por otro lado, un bonus que ofrece la dinámica que propone Roamit es que permite compartir automáticamente el portapapeles entre los dos equipos sin necesidad de abrir las apps.

Es decir, lo que pegas en el portapapeles de Windows 10 también se verá reflejado en tu dispositivo Android. Esta opción se puede establecer cuando inicias la app y personalizas las primeras configuraciones.

Y no te preocupes, aunque olvides lo que has compartido en el portapapeles, no será un problema. Solo tienes que abrir la aplicación en Windows y ver el círculo que corresponde al portapapeles para ver todo el contenido disponible y gestionarlo.