Un mes usando el Huawei Mate 30

El Huawei Mate 30 es uno de los mejores móviles existentes hoy en el mercado. Sus cámaras son prácticamente perfectas, su diseño es muy atractivo, y su pantalla quita el hipo.

Lo hemos estado probando durante prácticamente un mes, y en este vídeo tenéis muchas de las conclusiones:

Como veis, todo empieza bien hasta que queremos comenzar a usar las aplicaciones de Google, punto que, como comentamos en el vídeo, puede solucionarse si tenemos paciencia y conocimiento para «hackear el sistema» y permitir que todo vaya como en teoría debería ir en un dispositivo android.

Antes de entrar en detalle con el tema de las apps es necesario tener en cuenta que las cámaras, aún rozando la perfección, no son perfectas en dos puntos:

– El modo selfie

– El vídeo por la noche.

Podéis ver ejemplos de ambos casos en el vídeo superior.

Sobre las apps de Google

El no poder usar las apps de Google es un verdadero dolor de cabeza. De las cuatro que más usamos, hemos conseguido encontrar alternativas en casi todas:

– Gmail: es posible usar nuestro correo de Gmail usando otros clientes de correo. Google ofrece los datos de conexión con pop e iMAP, por lo que no hemos tenido mucho problema en este sentido. En esta página de soporte de Google explica cómo hacerlo.

– Tienda de apps: hay otras alternativas, como apptoide, desde donde es posible instalar prácticamente todo, incluyendo Whatsapp. El problema es que puede generar desconfianza ver que el usuario responsable por la app Whatsapp en apptoide es un tal chxh, por ejemplo.

– Youtube: Es lo que más duele, ya que aunque apptoide permita instalar Youtube, el móvil no permite ejecutarlo al no tener acceso a los servicios de Google. Hay otras formas de ver vídeos de youtube, como desde el navegador, por ejemplo, pero no es lo mismo. Desde el navegador también podremos usar Google Calendar, por cierto.

– Google Pay: mismo problema, no podremos ejecutarlo, y para esto no hay alternativa.

– Google Maps: La app es imposible de instalarse, y cuando la abrimos desde navegador no hay personalización, por lo que al final acabamos usando mapas alternativos.

Si te lo han regalado

Aunque nosotros hemos decidido no hacerlo para no tener problemas con la garantía del dispositivo, hay formas de instalar los servicios de Google en el móvil, y aquí tenéis un paso a paso de cómo hacerlo:

Lógicamente, si no usáis servicios de Google, todo irá a la perfección.

Conclusión

Tal y como comentamos en el vídeo: es el mejor móvil que hemos probado, y el que nunca recomendaríamos. Esperemos que el problema del acceso a los servicios de Google se solucione en futuros terminales de esta gran marca.