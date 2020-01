Google Duo añade reacciones al estilo Facebook para responder los mensajes

Google Duo ahora permite responder con reacciones a los mensajes de voz o vídeo.

Si usas Google Duo ahora encontrarás uno de los distintivos de Facebook para interactuar respondiendo con un simple emoji.



No hay demasiadas opciones, pero las suficientes para expresar las reacciones más comunes: me encanta, me gusta, me divierte, me asombra, no me gusta, entre otras. No hay ningún truco secreto para valerte de estas reacciones, solo pulsar el icono correspondiente y aparecerán en lista los 8 emojis disponibles hasta el momento, como ves en la imagen que comparten en 9to5 Google:

Una forma simple de responder a los mensajes de voz y vídeos, ya que hasta el momento solo se ofrecía la posibilidad de responder con otro mensaje similar. Ahora ya no tendrás que dedicar tanto tiempo, ni hablar, si no tienes ganas. Un simple clic y tu contacto sabrá que si te gustó, si estás de acuerdo, etc.

Tal como sucede como el resto de respuestas, tu contacto recibirá una notificación cuando le envíes una reacción. Tu emoji se unirá al resto de reacciones que le lleguen a tu contacto, tal como en las publicaciones de Facebook o en las historias de Instagram.

Si es un mensaje grupal, solo tiene que seleccionarlo para ver cuántos contactos han reaccionado de la misma manera o desplegar la lista de emojis. No es una actualización importante, pero seguro que le facilitará la dinámica a los usuarios intensivos.

Ya hemos visto que Google ha incursionado en varias propuestas en apps de mensajería, y no han durado mucho tiempo. Sin embargo, Google Duo parece seguir firme recibiendo actualizaciones con funciones que los usuarios solicitan, algunas opciones populares en redes sociales y bonus, como los emojis.

Habrá que ver si Google tendrá preparada algunas sorpresas importantes para Google Duo este año, para potenciar su dinámica.