Dos opciones que nos permiten crear páginas personalizadas de enlaces propios

Where To Find Me y Urltree son dos interesantes opciones basadas en la web que nos permiten crear páginas personalizadas en la que expondremos enlaces que tengan relación con nosotros mismos, y que compartiremos con nuestros contactos mediante únicos enlaces web personalizados.

Entre los enlaces que podemos incluir en nuestras páginas personalizadas se encuentran nuestros perfiles en las diferentes redes sociales en las que participemos, además de enlaces a nuestros sitios web personales y enlaces a otras webs que tengan relación con nosotros, ya sea que apunten a proyectos propios, a organizaciones en las que participemos, etc.



El método de funcionamiento permite albergar cualquier enlace, no estando limitado a plataformas específicas, lo que nos da libertad absoluta a la hora de añadir los enlaces a nuestras páginas. En el caso de Where To Find Me, podemos opcionalmente asignar iconos de plataformas específicas para una mejor información gráfica.

La idea de Where To Find Me es que los usuarios incorporemos enlaces, a modo de localizaciones, a nuestras páginas personalizadas, con la que nuestros contactos luego puedan encontrarnos a lo largo de toda la web, mientras Ultree es conceptualmente de temática mucho más abierta, permitiéndonos simplemente apuntar a nuestros sitios web favoritos, sin más, aunque igualmente también podemos incluir enlaces a nuestras redes sociales, sitios web, etc., que nuestros contactos nos permitan localizar en la web.

Y mientras Where To Find Me apenas tiene opciones de personalización de la interfaz, Ultree sí que nos ofrece diversas posibilidades de personalización de nuestras propias páginas, pudiendo incluso cambiar aspecto de tipografía y botones, elegir un avatar e imagen de fondo, e incluso añadir logos de marcas si así lo queremos.

Por otro lado, Where To Find Me sí tiene una característica social, y es que los usuarios pueden tener seguidores y ser seguidos.

Ambas opciones son muy fáciles de usar, cuya curva de aprendizaje es prácticamente baja gracias a su intuitiva interfaz, por lo que los usuarios podrán crear sus páginas personalizadas prácticamente al instante y en cuestión de minutos. Además, son gratuitas y no incluye publicidad.