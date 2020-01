Un simulador online del cambio climático

Si queremos que 2020 sea un año especial, tenemos que terminarlo con números optimistas, con frases que digan que aún hay tiempo de recuperar lo que hemos perdido, que podremos seguir viviendo en este planeta muchos siglos más.

Es cierto que cada uno de nosotros puede hacer mucho por mejorar el mundo en el que vivimos. No se trata solo de usar motos eléctricas o de reciclar el plástico con cara amargada, se trata de asumir que somos muchos, y que si no cambiamos por dentro, si no comenzamos a ver el cambio de forma natural, no habrá nada que hacer. Al planeta no le pasará nada, nada que no pueda recuperar en unos millones de años, pero a nosotros sí, y a nuestros hijos, y a nuestros nietos…

Para sentir el cambio más cercano es necesario simular, y eso es lo que os mostraré hoy, un simulador que ayuda a entender cómo le afecta a la Tierra lo que hacemos en nuestro día a día.

Disponible en climateinteractive.org, En-ROADS es un poderoso modelo de simulación para explorar cómo abordar los desafíos globales de energía y clima a través de cambios políticos, tecnológicos y sociales a gran escala. Con En-ROADS podemos crear escenarios que se centren en cómo los cambios en los impuestos, los subsidios, el crecimiento económico, la eficiencia energética, la innovación tecnológica, el precio del carbono, la combinación de combustible y otros factores cambiarán las emisiones y la temperatura global de carbono.

En-ROADS está diseñado para ser utilizado de forma interactiva para crear conversaciones científicamente rigurosas en torno al cambio climático. Esto lo hace ideal para quienes toman decisiones en el gobierno, las empresas y la sociedad civil; o para cualquiera que tenga curiosidad por las elecciones de nuestro mundo.

En-ROADS devuelve resultados en unos pocos segundos, es transparente en su lógica matemática y nos permite probar de forma interactiva cientos de factores.

Su nombre es sinónimo de «Resumen de energía rápida y apoyo para la toma de decisiones».

Una buena forma de empezar el año: entiendo nuestro papel en el planeta.