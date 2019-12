Aplicaciones usadas para espiar el Whatsapp de otra persona

Para evitar ser espiados en Whatsapp es necesario conocer las aplicaciones que se usan actualmente para ese objetivo, y esa es la razón por la que os hemos preparado un vídeo con un buen resumen del tema:

Como veis, hablamos de tres opciones de las muchas existentes. Son tres apps que no están en la tienda oficial de aplicaciones de Google, solo se distribuyen en forma de archivos APK en diferentes sitios web y tiendas alternativas. NO recomendamos su instalación, ya que al no pasar por los procesos de seguridad adecuados, pueden dañar el dispositivo o generar problemas de seguridad, pero sí recomendamos conocer su existencia, ya que la mejor forma de enfrentar una amenaza, es conocerla.

ONLOG, WhatsDog y WhatsAgent funcionan de forma semejante: nos avisan cuando alguien se ha conectado, y en algunos casos ofrecen informes completos de los horarios de conexión de la persona que indiquemos.

Lo impresionante es que en el último caso es posible incluso comparar los horarios de conexión de dos personas diferentes, de forma que si vemos que hay dos contactos que se conectan a la misma hora, podemos imaginar que están hablando entre ellos, algo ideal para empeorar la calidad de vida de celosos y celosas por el mundo.

Ahora que ya conocéis las apps usadas para este tema, podréis distinguirlas fácilmente. Recordad, eso sí, que es posible ocultar la información de cuándo nos conectamos, aunque eso es materia para otro vídeo que ya estamos preparando en nuestro canal.