30 cursos gratuitos de tecnología para empezar en enero

¿Quieres empezar el año aprendiendo nuevos temas o mejorando tus habilidades? Nada mejor que dedicar tiempo a programas educativos como los que compartimos en esta nueva selección para enero.

Son cursos online y gratuitos impartidos por diferentes instituciones académicas. Solo sigue el enlace y encontrarás toda la información que necesitas para registrarte en la plataforma de origen.

Cursos de tecnología en español

Tecnologías DIY para el hogar digital

Analiza los diferentes tipos de tecnologías que intervienen en un hogar digital desde diferentes enfoques.

Universidad Politécnica de Madrid – 40 semanas

Tecnología educativa para apoyar la colaboración y evaluación en entornos de aprendizaje virtual

Estrategias tecnológicas y educativas para potenciar el aprendizaje en un entorno virtual.

Universitat Oberta de Catalunya y Universidad de Valladolid – 5 semanas

Programación para todos

Para aprender a programar en Python.

Universidad de Michigan – 7 semanas

Aspectos básicos de la asistencia técnica

Analiza diferentes temáticas sobre el rol de un experto en asistencia TI.

Google – 6 semanas

Introducción al desarrollo de aplicaciones web

Cómo crear una aplicación web desde cero.

Universidad Autónoma de Madrid – 5 semanas

¡A Programar! Una introducción a la programación

Aprender a programar con Scratch.

Universidad ORT Uruguay – Universidad de Edimburgo – 5 semanas

Word intermedio: herramientas de formato y productividad

Cómo utilizar las funciones de formato de Word.

Universidad Politécnica de Valencia – 6 semanas

Competencias digitales. Herramientas de ofimática (Microsoft Word, Excel, Power Point)

Analiza las funciones más populares de la suite de Microsoft.

Universidad Autónoma de Barcelona – 5 semanas

Los bits y bytes de las redes informáticas

Fundamentos de las redes de computadoras.

Google – 6 semanas

Introducción a la Inteligencia Artficial

Conceptos básicos de la inteligencia artificial y sus aplicaciones.

Universidad Anáhuac – 4 semanas

Creatividad computacional

Sobre la construcción de sistemas creativos.

Universidad Autónoma Nacional de México – 4 semanas

Introducción a la robótica e industria 4.0

Sobre la creación de robots y su impacto en la industria.

Universidad Anáhuac –3 semanas

Introducción a la programación en Java: empezando a programar

Cómo desarrollar programas en Java.

Universidad Carlos III de Madrid – 5 semanas

Buscar en internet

Técnicas para realizar búsquedas en internet.

Universidad Politécnica de Valencia – 7 semanas

Machine Learning (aprendizaje automático) con Python: una introducción práctica

Estrategias y metodologías para entender el aprendizaje automático.

IBM – 5 semanas

Introducción a las tecnologías para la Educación

Un recorrido por herramientas y plataformas web útiles para potenciar la enseñanza.

Universidad Politécnica de Valencia – 5 semanas

Introducción a la programación con Python

Analiza los conceptos básicos de programación utilizando Python.

Universidad Austral – 4 semanas

Soundcool: Módulos de vídeo y propuestas creativas

Cómo utilizar la metodología de Soundcool para crear proyectos audiovisuales colaborativos.

Universidad Politécnica de Valencia – 5 semanas

Emprendiendo en STEM

Tips y metodologías para mujeres que apuestan a carreras STEM.

¿Cómo (nos) cambia la Tecnología?

Sobre el impacto de la tecnología en la sociedad.

Universidad de Chile – 13 semanas

Y un bonus, con un curso de IEBS:

MOOC email Marketing: Crea tu primera newsletter

Un curso de 10 horas que analiza cómo crear newsletters para tu campaña de email marketing.

Cursos de tecnología en inglés

Cybersecurity Fundamentals

Analiza estrategias para detectar amenazas y proteger sistemas de red.

RIT – 8 semanas

Cybersecurity and Its Ten Domains

Arquitectura de seguridad, criptografía, gestión de riesgos, entre otros temas.

Sistema Universitario de Georgia – 7 semanas

International Cyber Conflicts

Analiza los conflictos cibernéticos desde diferentes perspectivas.

OpenSuny – 5 semanas

Information Security: Context and Introduction

Analiza diferentes aspectos sobre la industria de la seguridad informática.

Universidad de Londres – 5 semanas

Computer Forensics

Cómo realizar una investigación forense digital.

RIT – 8 semanas

Network Security

Un recorrido por las diferentes facetas de análisis para detectar un ciberataque.

Think. Create. Code

Analiza cómo funcionan las tecnologías digitales.

Universidad de Adelaida – 6 semanas

Video Game Design: Teamwork & Collaboration

Analiza los diferentes roles que desempeñan los equipos de desarrollo y diseño de juegos.

RIT – 5 semanas

Build your very first iOS app

Cómo crear una app iOS desde cero.

Universidad Curtin – 8 semanas

Writing Professional Code

Cómo aplicar nuestras habilidades de programación en casos reales.

Microsoft – 4 semanas

Webinars y seminarios de IEBS

Estrategia Open Banking y regulación PSD2

Este seminario se llevará a cabo el 23 de enero, y analiza diferentes conceptos de PSD2, su papel en las entidades financieras y su impacto en el usuario.

Impacto de la Inteligencia Artificial y la Automatización

Este seminario muestra cómo se utilizan las tecnologías en torno a la inteligencia artificial en diferentes áreas. Se impartirá el 30 de enero.

Herramientas TED para tus presentaciones en público

Analiza estrategias que podemos aplicar en las diferentes etapas de una presentación. Este webinar se impartirá el 29 de enero.

UX/UI: Diseña interfaces con Sketch

Este webinar, que se desarrollará el 8 de enero, analizará los conceptos básicos del diseño UX.

Encuentra trabajo gracias a tu marca personal

Un webinar que se impartirá el 15 de enero, analizando cómo crear una marca personal y fijar objetivos para aprovechar el potencial de nuestra presencia online.