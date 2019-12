TomBot, el perro robot que ayuda a las personas con demencia

Los robots de compañía cada vez son más comunes en el día a día de mucha gente.

Hace varias semanas vimos uno en la feria de Smart Cities, en Barcelona, hablamos de él en este enlace, y hoy hablaremos de «Tombot», un perro robot hiperrealista equipado con sensores de cuerpo completo para responder al sonido, tocar e incluso mover la cola.

Tombot está diseñado para ayudar a consolar a las personas con Alzheimer y demencia simulando toda la suavidad y las reacciones de un perro, sin la molestia y la responsabilidad de tener uno.

El perro está equipado con 16 motores y diferentes movimientos, y puede detectar la diferencia entre toques suaves y vigorosos. Saldrá a la venta a principios de 2020 por alrededor de 450, aunque ya podemos ver todos los detalles en esta página de kickstarter, donde hay unidades por menos de 300 dólares.

Aproximadamente 1 de cada 5 personas en todo el mundo sufren de apatía, depresión, ansiedad, soledad, frustración, agresión, alucinaciones o demencia, y este tipo de dispositivos, tal y como mencionan con frecuencia en reab.es, puede ayudar a mejorar la calidad de vida de mucha gente.

This life-like robotic dog that responds to touch and voice was developed to comfort Alzheimer's and dementia patients pic.twitter.com/okfDoT1C8B

— Reuters (@Reuters) December 18, 2019