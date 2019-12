Windows implementará una nueva dinámica para la instalación de drivers

Windows 10 tendrá una nueva dinámica para gestionar las actualizaciones de los drives adicionales en el equipo.

Durante el año, Microsoft ha lanzado diferentes actualizaciones para Windows 10 mejorando diferentes aspectos de su dinámica. Varias de ellas dedicadas a mejorar el sistema de Windows Update para que cada usuario pueda personalizarlo según sus necesidades.



El proceso ya no es tan invasivo y se puede decidir cuándo pausar las actuaciones, elegir horas activas para que no inicie la descarga de forma sorpresiva, o elegir directamente no descargar determinada versión de Windows 10.

Siguiendo esta dinámica, Microsoft piensa implementar una nueva dinámica para que los usuarios tengan control sobre los drivers disponibles para descarga. Para ello, se añadirá esta opción directamente en la sección Windows Update.

Cómo instalar drivers adicionales

¿Cómo funcionará? Cuando se detecten actualizaciones opciones (drivers, actualizaciones menores, etc) se añadirá un enlace en Windows Update, tal como ves en la imagen:

Esto llevará a los usuarios a Configuración >> Actualización y seguridad >> Actualización de Windows >> Ver actualizaciones opcionales. Allí verán una lista de todos los controladores adicionales disponibles, así que solo tendrán que elegir el driver que deseas actualizar y dejar el resto en el mismo estado. Un proceso simple y rápido.

Así que ya no hará falta realizar este proceso mediante el Administrador de dispositivos. Una herramienta útil pero que no todos los usuarios conocen, complicando que puedan acceder a la actualización del driver que necesitan para determinado dispositivo.

Un detalle a tener en cuenta es que esto se refiere a los controladores opcionales, no a aquellos que son necesarios para el funcionamiento del equipo, ya que esos se actualizan automáticamente. Por ahora, esta dinámica forma parte de una versión de Windows 10 lanzada para algunos usuarios que participan del programa Insider, así que tendremos que esperar para verla en una versión estable.

Según los planes de Microsoft, todos los usuarios podrán contar con este nuevos sistema para la actualización de drivers opcionales en algún momento del 2020.