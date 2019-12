Una app para aprender a programar

Hay varias aplicaciones que nos pueden ayudar a aprender conceptos sobre programación, pero hoy queremos destacar una que vale la pena conocer, y que personalmente me ha ayudado mucho en el día a día.

Se trata de Programming Hub, app para android y para iPhone que cuenta con recursos ideales para aprender a codificar con HTML, Javascript, C, C ++, C #, Swift, Python, R Programming, Java, Inteligencia Artificial, CSS, etc.

Esta aplicación de codificación y programación se ha creado gracias a la colaboración con expertos de Google y ofrece un camino interesante para empezar desde cero. Se puede disfrutar como si de un juego se tratara, no tiene anuncios, y cuenta ya con más de 5000 programas (ejemplos de código), más de 20 cursos y el compilador más rápido del mundo.

Antes de seguir hablando de la app Learn Programming, os recuerdo que ya está abierta la encuesta Developer Economics en este enlace, una encuesta creada para todos los que trabajen con programación y que permite obtener datos interesantes para toda la comunidad (los informes de las encuestas anteriores ya están disponibles en la misma web). Como siempre, en Developer Economics entregan premios de todo tipo, desde móviles a gafas de realidad virtual (es la encuesta más famosa del mundo en este sector).

Sigamos hablando sobre Learn Programming y sobre los lenguajes que podemos aprender con ella. Entre todos ellos destacamos los siguientes:

Java : Java es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos y de propósito general. Actualmente, Java se está utilizando para desarrollar una gama de software como aplicaciones web, aplicaciones J2ME, Embedded Space, Android, análisis de Big Data, etc.

: Java es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos y de propósito general. Actualmente, Java se está utilizando para desarrollar una gama de software como aplicaciones web, aplicaciones J2ME, Embedded Space, Android, análisis de Big Data, etc. C : la programación en C es un lenguaje de uso general. Si eres nuevo en la programación, entonces la programación en C es una gran opción para comenzar (otros prefieren Python).

: la programación en C es un lenguaje de uso general. Si eres nuevo en la programación, entonces la programación en C es una gran opción para comenzar (otros prefieren Python). C ++ : C ++ se usa en casi todas las partes para todo, desde programación de sistemas, computación numérica y científica, desarrollo web, compiladores de escritura, juegos de consola, aplicaciones de escritorio, etc.

: C ++ se usa en casi todas las partes para todo, desde programación de sistemas, computación numérica y científica, desarrollo web, compiladores de escritura, juegos de consola, aplicaciones de escritorio, etc. HTML : HTML es el lenguaje de marcado estándar para crear páginas web y aplicaciones web.

: HTML es el lenguaje de marcado estándar para crear páginas web y aplicaciones web. Javascript : JavaScript es un lenguaje de programación web que se ejecuta en la mayoría de los navegadores. Con Programming Hub, podemos encontrar tutoriales de Javascript de todo tipo.

: JavaScript es un lenguaje de programación web que se ejecuta en la mayoría de los navegadores. Con Programming Hub, podemos encontrar tutoriales de Javascript de todo tipo. R: R es un lenguaje de programación y un entorno de software para análisis estadísticos, representación gráfica e informes. Hay una gran demanda en el mercado para profesionales de R.

En la app podemos encontrar desde cursos de programación, interactivos y pequeños, a ejemplos de programación y codificación, siempre con el soporte del Compilador que nos ayuda a compilar y ejecutar más de 20 lenguajes de programación.

Podéis acceder a la versión web, donde también están los enlaces a las apps, en el enlace programminghub.io.