Huawei podría emprender acciones legales contra The Wall Street Journal

The Wall Street Journal ha publicado otro artículo calentito sobre Huawei, y la empresa ha respondido defendiéndose, con la frase final:

Recientemente, The Wall Street Journal ha publicado una serie de artículos falsos sobre Huawei. Estos artículos han dañado seriamente la reputación de Huawei. Huawei se reserva el derecho de emprender acciones legales para proteger su reputación.

Razones no les falta. En la respuesta indican que Huawei no ha recibido más favores del gobierno chino del que reciben otras empresas privadas en China, o incluso en otros países del mundo, empresas privadas que solicitan subsidios gubernamentales. La cantidad recibida, de hecho, no es muy grande:

La relación de Huawei con el gobierno chino no es diferente a la de cualquier otra empresa privada que opere en China. Al igual que otras empresas tecnológicas que trabajan en China, incluidas las extranjeras, Huawei recibe cierto apoyo político del gobierno chino, pero nunca hemos recibido ningún trato especial. Nuestro capital proviene de nuestras propias operaciones comerciales y financiación externa, no de subsidios gubernamentales. En los últimos 10 años, el 90% de nuestro capital ha procedido de nuestras operaciones comerciales. A su vez, la financiación externa de Huawei cumple con todas las regulaciones del mercado, y nuestro coste de la deuda se alinea con los estándares del mercado. De hecho, toda empresa tecnológica que opera en China tiene derecho a ciertas subvenciones del gobierno, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones. Esto incluye también a empresas tecnológicas extranjeras. Los subsidios proporcionados a las empresas tecnológicas se dedican principalmente a apoyar programas de investigación. Huawei solicita estos subsidios gubernamentales como cualquier otra empresa. Como afirmaba el propio artículo, es también común que los gobiernos occidentales ofrezcan subsidios para apoyar los programas de investigación tecnológica. En la última década, la cantidad total que Huawei ha recibido en subvenciones a la I+D de gobiernos tanto dentro como fuera de China supone menos del 0,3% de los ingresos totales. En 2018, supuso una cantidad equivalente al 0,2% de los ingresos anuales.

Huawei indica que el artículo publicado por The Wall Street Journal se basa en información falsa y en un desacertado razonamiento. En el texto, The Wall Street Journal especula sobre cómo Huawei se ha convertido en lo que es hoy en día, y deja caer que recibe muchos beneficios del gobierno (67.654 millones de euros, dicen). Huawei comentó que su éxito es el resultado de 30 años de inversión en I+D, compromiso y dedicación:

Huawei es una empresa privada propiedad de sus empleados. En los últimos 30 años, hemos invertido entre el 10% y el 15% de nuestros ingresos anuales en I+D. De hecho, nuestra inversión en I+D en la última década asciende a casi 73.000 millones de dólares. Sólo en 2018, nuestro gasto en I+D alcanzó los 15.000 millones de dólares, convirtiendo a Huawei en el quinto mayor inversor en I+D del mundo, según el 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Eso sitúa a Huawei muy por encima de Cisco, Nokia y Ericsson, que ocuparon el puesto 25, 27 y 43, respectivamente. De 2009 a 2019, Huawei ha gastado más de 4.000 millones de dólares en el desarrollo del 5G. Esto es más que la inversión en 5G conjunta de los principales proveedores de equipos en los EE.UU. y Europa. Esta gran inversión en I+D ha impulsado la innovación y el desarrollo de Huawei, y es un factor clave del éxito de la compañía.

Está claro que el asunto ni es blanco ni es negro, y que The Wall Street Journal puede estar siendo muy influenciado por la política de Trump, por lo que un caso en la justicia ayudaría a aclarar los puntos y sacar a la luz la verdad del tema.