DJI presenta patente de vehículo terrestre, no solo quieren hacen drones

DJI es una conocida marca en el mundo de los drones, pero parece que también quiere entrar en el mundillo del transporte terrestre, según se puede ver en la patente que han presentado.

Se trata de una nueva patente china , un documento que muestra un vehículo «todo en uno» terrestre de aspecto robusto con una cámara en su cuerpo.

Aparentemente quieren competir con Freefly Tero, aunque en este caso el vehículo DJI parece incluir su propia cámara y estabilizador, al igual que el Mavic y otros drones.

Al mismo tiempo, la suspensión parece tener mucho más cuerpo, lo que haría que el recorrido en terrenos muy irregulares sea más sencillo. Recodad que el Freefly Tero es un vehículo enorme que puede soportar una cámara RED pesada con un estabilizador, no son componentes integrados como lo que vemos en las imágenes.

El objetivo es crear un sistema que sea capaz de realizar capturas bastante interesantes a nivel del suelo, algo que un dron no puede realizar. Aún así, es importante tener en cuenta que solo estamos hablando de una patente, no de un producto real ni de una intención de fabricarlo. DJI de momento no ha realizado ningún comunicado indicando que el proyecto esté en fase de construcción o que haya salido del papel de alguna forma.