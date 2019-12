Ya no es posible hacer uso de Messenger sin cuenta en Facebook

Hasta hace bien poco, el servicio de mensajería Messenger (de Facebook) permitía su uso sin la obligatoriedad de tener cuenta de usuario en Facebook. Tan sólo bastaba con registrarse con el propio número de teléfono móvil para poder tener cuenta de usuario en el servicio y comenzar a establecer conversaciones con los contactos.

Pero esto cambio hace no mucho, aunque el momento exacto ni se sabe, ya que Facebook Inc. no ha emitido un comunicado oficial al respecto. Y es que, para hacer uso de Messenger de Facebook en la actualidad, la única manera posible es a través de una cuenta en Facebook, como descubrieron horas atrás en reddit.



Como siempre, Messenger ofrece la posibilidad a que los usuarios puedan crearse sus propias cuentas en Facebook directamente desde su servicio para permitir su acceso.

En este sentido, hay diferencias a la hora de crear una cuenta en Facebook desde Messenger a través de los dispositivos móviles. Si se hace a través de la aplicación para Android, los usuarios podrán crear sus cuentas vinculadas a sus direcciones de correo electrónico, mientras que si se hace a través de la aplicación para iOS, los usuarios podrán basarse en el número de teléfono para crear sus propias cuentas en Facebook.

No cabe duda de que Facebook Inc, ha querido expandir su marca en el resto de sus propiedades, a pesar de estar en horas bajas, salpicada por los numerosos escándalos contra la privacidad de los usuarios.

A nadie escapa que últimamente hay que visualizar una pantalla de entrada tanto si se abre la aplicación móvil de Instagram como si se abre la aplicación móvil de WhatsApp, una pantalla de entrada añadida con el único objetivo de reflejar que cada uno de estos servicios es propiedad de Facebook Inc, en referencia a la empresa matriz.

Por suerte, WhatsApp escapa aún de esta situación, permitiendo tener cuenta únicamente en base al número de teléfono, independientemente de si se tiene cuenta de usuario en Facebook o no, aunque nunca se sabe de los planes que pueda tener la compañía, inmersa en la unificación de la plataforma tecnológica que da soporte a las funciones y servicios de mensajería de sus propiedades.