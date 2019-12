Xiaomi permitirá calibrar la pantalla de tu móvil con esta opción

Mientras sigue implementándose MIUI 11 a los diferentes modelos móviles de Xiaomi, vamos conociendo algunas características que ya se están probando en la beta.

Esta vez, Xiaomi está trabajando en una opción que permitirá a los usuarios calibrar la pantalla de su móvil según sus preferencias.



XDA Developers comparte algunas capturas de pantalla de esta nueva herramienta y algunos detalles de su dinámica:

Así podrás calibrar tu móvil desde MIUI 11

Al parecer esta opción se añadirá en la sección de Ajustes avanzados, y brindará una serie controles deslizantes para ajustar la configuración predeterminada. El usuario también podrá optar por cuatro diferentes opciones de configuración, como P3, sRGB, original y mejorado.

Todos los cambios que se realice se mostrarán en una pequeña pantalla superior, como ves en la imagen. Y por supuesto, siempre a la vista estarán las opciones para guardar o deshacer los cambios.

Quizás estos controles no sean de interés de todos los usuarios ya que se requiere cierto nivel de conocimiento para calibrar de forma adecuada la pantalla utilizando todas estas opciones. Pero será una gran característica que consagrará a MIUI 11 como una de las mejores capas de personalización.

MIUI 11 no solo ha tenido un profundo rediseño en comparación a las versiones anteriores, sino que también ha añadido muchísimas funciones. Más opciones para personalizar el dispositivo, mejor control de las notificaciones, nuevas formas de gestionar archivos y documentos, entre otras tantas novedades.

Si bien aún quedan en el camino algunos dispositivos que aún no han actualizado, la implementación de MIUI 11 está resultando un éxito. No todos los modelos han recibido todas las novedades, ya que depende del hardware de cada modelo, pero aún así no han quedado usuarios sin tener una serie de funciones interesantes.

En cuanto a esta nueva opción para calibrar la pantalla, aún no sabemos si Xiaomi finalmente implementará esta opción en un futuro cercano, o si se integrará en todos los modelos. Así que habrá que esperar para ver cuándo formará parte de MIUI 11.