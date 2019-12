Cómo arreglar un video usando la herramienta de reparación de video Remo

La gente ha pasado de hacer clic en las fotos a grabar videos. Al mismo tiempo, con la introducción de los drones, las cámaras de acción y los teléfonos móviles empujaron a los aficionados normales a hacer videos realmente creativos. Sin embargo, hay una situación sin abordar: «¿qué hacer si un video se daña o no se puede reproducir?» La respuesta es simple: Remo Video Repair.

Hay muchos escenarios que resultan en videos dañados o que no se pueden reproducir. Por ejemplo, al quitar la tarjeta SD mientras se procesa el video, dejar caer la cámara puede causar choques repentinos que resultan en videos dañados… y la lista continúa. Independientemente de todos estos escenarios, el video puede repararse fácilmente con la herramienta de reparación de video Remo y la siguiente sección tiene instrucciones sobre cómo reparar un video dañado.

Instrucciones para reparar video dañado usando la herramienta de reparación de video Remo

Descargue e instale la herramienta de reparación Remo Video y abra la herramienta.

Paso 1: Desde la pantalla de inicio, seleccione el video dañado y cárguelo en el software.

Paso 2: Seleccione un video de referencia que esté bien. (El video de referencia debe ser filmado o capturado desde la misma fuente).

Paso 3: Haga clic en el botón Reparar y espere a que se procese el vídeo.

Paso 4: Una vez que se repare el video, haga clic en la vista previa para verificar si el video está arreglado o no.

¿Cómo Remo Video Repair Tool repara el video dañado?

Cada video tiene un audio y una pista de video, por lo que cuando un video está dañado, puede ser una de las pistas o ambas. Por lo tanto, la herramienta de reparación de video Remo separará las pistas de audio y video del video dañado.

Posteriormente analizará el archivo de video “sano” que se ha cargado e iniciará el proceso de reparación con respecto al archivo de video de referencia en cuestión. Una vez que se repara el video, la herramienta de reparación Remo Video unirá las pistas de audio y video y creará un nuevo archivo de video reproducible.

Características de Remo Video Repair Tool

Interfaz minimalista

El software está diseñado con una interfaz de usuario minimalista y directa. Todo el proceso de reparación se completa en 4 pasos. Seleccione un video dañado, seleccione un video de referencia saludable y haga clic en reparar para finalizar el proceso de reparación.

Modo de vista previa

Como usuario, es posible que le preocupe la integridad de Remo Video Repair. Afortunadamente, la reparación de Remo está integrada con la opción de vista previa. Podemos decidir qué usuario puede reproducir el video completo después de la reparación y confirmar si el video está correctamente reparado o no. Solo después de confirmar si el video se ha arreglado, se puede comprar el software para guardar el archivo de video.

Funciona en modo de solo lectura

La herramienta de reparación de video Remo está diseñada para funcionar en modo de solo lectura para evitar daños mayores al video que no se puede reproducir. Porque para un usuario profesional, el video original siempre es importante para futuras referencias. Por lo tanto, la reparación de video Remo asegura que el video original no esté dañado. Una vez que se repara el archivo de video, la herramienta de reparación de video crea un nuevo archivo saludable.

Soporta todos los formatos de video

Muchos softwares pueden encontrar problemas de rendimiento al reparar formatos de video desconocidos como DivX, AVI o WMV. Remo Repair está diseñado para reparar sin problemas cualquier formato de video sin problemas de rendimiento.

Puede arreglar videos con cualquier resolución

Dado que los usuarios se inclinan hacia videos de alta resolución como 4K, UHD o HD Remo, la reparación de video desarrollada repara el video con cualquier resolución, siempre que el archivo de referencia saludable también se grabe en la misma fuente.

Puede corregir cualquier error relacionado con videos

No solo los videos dañados o los que no se pueden reproducir, Remo Video Repair también puede reparar videos irregulares y rotos. El software también puede reparar videos donde falten marcos de video o videos que no están sincronizados con el audio. No importa cuán dañado esté un video, Remo Repair garantiza que se reparen.

Conclusión

Los medios digitales como los videos son versátiles, se pueden almacenar fácilmente y son compatibles para reproducirlos en todas las plataformas. Sin embargo, estos videos también son sensibles y fácilmente susceptibles a daños.

Afortunadamente, la herramienta Remo Video Repair está diseñada específicamente para corregir cualquier error relacionado con el video, como videos rotos, no reproducibles o corruptos. Con una interfaz de usuario minimalista, Remo Repair ayuda a los usuarios a reparar fácilmente los videos dañados por sí mismos.

Al trabajar en modo de solo lectura, la herramienta de reparación Remo Video garantiza que el video original se mantenga como está. No solo reparando videos, también puedes recuperar datos usando Remo.