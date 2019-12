Spotify permitirá descubrir música a través de los gustos de tus amigos

Las funciones sociales de Spotify forman parte de las características diferenciadoras de su servicio. Según lo que deja entrever una reciente filtración, se sumaría una nueva herramienta de descubrimiento musical: Tastebuds, la cual permitiría realizar nuevos hallazgos basados en los gustos musicales de nuestros amigos.

Jane Manchun Wong, quien se dedica a buscar funciones ocultas y fallos de seguridad en aplicaciones de uso común mediante técnicas de ingeniería inversa, publicó este descubrimiento que tiene lugar en la versión web de la plataforma musical de origen sueco.

A través de su cuenta de Twitter, la informante comunicó su hallazgo, el cual podía ser revisado, pero no manipulado a través de un enlace al reproductor web de Spotify. Horas más tarde el enlace fue desactivado, mostrando actualmente una pantalla de error.

La sección alcanzó a apreciarse dispuesta entre los enlaces principales del menú lateral del reproductor. En su pantalla principal, se presenta como una función para “descubrir música a través de amigos con gustos en los que confíes”. Aunque no se podía interactuar con la herramienta, se pudo observar en ella un pequeño cuadro de texto en el que se podía ingresar el nombre de algún usuario de Spotify que sigamos, para empezar a generar las recomendaciones.

Junto con notificar a Spotify la buena retroalimentación que recibió entre su audiencia tras comunicar esta noticia, Wong también hizo referencia en su hilo de Twitter que Tastebuds es el nombre de una aplicación de origen inglés, la cual permanece inactiva en redes sociales desde 2017, cuenta con funciones similares a las aquí reportadas, pero enfocada en citas. Sin ir más lejos, una de las cualidades con las que más busca llamar la atención este servicio es su integración con Spotify.

Con estos antecedentes, no sabemos aún si ese nombre será el definitivo de esta función o si es únicamente una denominación temporal durante su período de pruebas. Lo único que se conoce sobre esta iniciativa es lo informado a través de la citada filtración, sin datos oficiales emtidos desde Spotify aún. La compañía tras la aplicación del ícono verde no ha dado señales públicas de interesarse en adquirir Tastebuds, pero sí reconoció no estar vinculados a ella.

Desde hace tiempo, Spotify ha mostrado su interés en perfilarse como algo más que un mero servicio de música por streaming. Por lo mismo, sus funciones sociales le otorgan un valor agregado. Aunque no son imprescindibles, puesto que existen alternativas para publicar lo que escuchamos en redes sociales, si eres de aquellas personas que le gusta compartir sus preferencias musicales, esta función podría enriquecer tu experiencia al usarla.

Aunque resulte interesante hablar sobre estas novedades, es importante también calmar los ánimos al respecto. Filtraciones de esta categoría, como las de Wong y otros informantes, suelen ser acertadas, pero también en muchas otras ocasiones se quedan a medio camino.

Si esta característica pasa las pruebas de rigor dentro de Spotify y es anunciada oficialmente, podremos conocer más detalles sobre ella, como su modo de funcionamiento en detalle, su apariencia definitiva, la forma en la que ofrecerá las recomendaciones musicales y si contará con la opción de desactivarse.