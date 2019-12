5 trucos efectivos para mejorar la autonomía de tu móvil Android

Por si no lo sabías, hay un montón de aplicaciones, funciones del sistema operativo, procesos y muchas otras más cosas que vuelven lento nuestro móvil y que conlleva a que este pierda su carga en lapsos de tiempo cortos. Así que como sabemos que este problema nos incluye casi a todos, te mostraremos algunos trucos o consejos te servirán para mejorar la autonomía de tu smartphone.

No obstante, esto no significa que a partir de entonces tu móvil va a poder resistir su carga bastantes días o algo por el estilo. Lo que sí hará es darte un poco más de tiempo haciendo que éste no se descargue tan rápidamente. Ya aclarado este punto, vamos con el listado en cuestión.

Mantén activado el ahorro de batería lo más que puedas, éste será tu mejor socio

La mayoría de terminales cuentan con el modo de ahorro de batería de fábrica, que se encarga de ahorrar la mayor cantidad de energía y batería posible cerrando todas las apps que se encuentran abiertas en segundo plano y dejando activo solamente lo que estás utilizando en el momento.

Si no te gusta el rendimiento del modo de ahorro, puedes descargar tranquilamente una app que se enfoque en dicha gestión. Pero venga, es mejor no confiarte mucho, ya que hay cientos y cientos de aplicaciones que en vez de solucionarte el problema y mejorarte el tiempo de duración de la batería lo que hacen es reducirlo. Como recomendación, evalúa la reputación de la app desde la misma Google Play.

Desactivar la opción de vibración también es una buena opción

Este es otro tip recomendable debido a que toda función de vibración en el teléfono hace que este invierta más autonomía, lo que hace que el móvil vaya perdiendo autonomía poco a poco. Por eso, deberías tener en mente la opción de eliminar la incómoda función de vibración, ya sean las vibraciones por pulsaciones en la pantalla o por notificaciones y llamadas.

Actualiza la versión de tu móvil si tienes la posibilidad

Si cuentas con una actualización disponible para tu teléfono y la estás dejando para después o simplemente no la quieres hacer, te recomendamos que cambies de parecer. Esto, aunque no lo creas, podría ser lo mejor que hagas para solucionar el problema de tu batería. Para comprobar que estás al día en este tema, debes ingresar a la sección de Ajustes y luego ir a Sistema > Actualización de software.

Y es que aunque a veces parece que las actualizaciones que le hacemos al móvil no parecieran tener nada importante, estas cuentan con diversas mejoras y cambios que ayudan de un modo u otro al celular. Y posiblemente uno de estos arreglos es que ayude a mejorar el rendimiento de la batería para que dure un poco más en acabarse.

Mantén apagado los servicios de conexión inalámbrica cuando no sea necesario

Para finalizar este top 5 de trucos para mejorar la autonomía de nuestro móvil, llega el turno de los servicios inalámbricos. La búsqueda remota de señales como el Bluetooth, Wi-Fi y NFC, entre otras, hacen que el mismo smartphone gaste bastante energía y por consiguiente, consuma más batería. Por eso, lo mejor sería que desactivaras la mayoría de estos ajustes cuando estés en tu casa o en un lugar donde no lo necesites.

Mantén un brillo neutro o bajo

El brillo es una de las principales razones por las que se descargan los móviles más rápido de lo normal. Y es que si tienes el ajuste del brillo a tope, obviamente no lograrás que tu smartphone dure más que un par de horas. Lo ideal aquí sería que mantuvieses el brillo a un nivel intermedio o bajo, preferiblemente, de acuerdo al lugar y a la situación en la que te encuentres, ya que esto reducirá de una manera notable la pérdida de batería en el dispositivo. Esto lo puedes hacer ingresando a la sección de Ajustes > Pantalla > Brillo en tu Android.