Facebook tiene nueva estrategia para verificar el contenido en la plataforma

Facebook ha sido constante durante el año en lanzar actualizaciones dedicadas a combatir las fake news. Aunque no siempre ha logrado los resultados esperados, y aún tiene mucho camino por recorrer para encontrar un sistema eficaz.

Siguiendo esa línea, ahora está probando una nueva dinámica para verificar más rápido el contenido de la plataforma.



Por el momento, es solo una prueba piloto que se basa en aprovechar la comunidad de Facebook. Se contratará revisores de contenidos que servirán de apoyo a los verificadores para detectar más rápido contenido falso.

Estos revisores de la comunidad no serán empleados directos de Facebook, sino que serán contratados a través de terceros. Ellos no tomarán decisiones en ningún momento del proceso, solo informarán a los verificadores de Facebook cuando encuentren este tipo de contenido o corroboren determinados hechos que puedan confirmar o no si una notifica es falsa.

Es decir, los verificadores de hechos seguirán desarrollando su papel, pero con la ayuda extra que puedan brindar los revisores para añadir más contextos a las revisiones y llegar más rápido a una conclusión. Esto añade una nueva fase al proceso de verificación de contenidos:

Primero, la IA de Facebook identifica determinados patrones en una publicación para calificarla como posible contenido falso o engañoso.

En un segundo paso, los revisores de contenido buscarán información adicional para corroborar si efectivamente es falsa, o no.

Los resultados de la investigación que realiza la comunidad de revisores se pasa a los verificadores de hechos. Teniendo esta información adicional podrán decidir qué casos necesitan una revisión oficial.

Facebook cree que esta dinámica ayudará a mejorar el proceso de revisión. Se probará este sistema en Estados Unidos, y según los resultados, es posible que extienda esta estrategia a nivel mundial.