Blindlee , una app de citas que muestra la videconferencia borrosa

Cuando hablamos de apps de citas parece que siempre viene Tinder a nuestra cabeza, pero hay otras opciones que intentan hacerse un hueco con originalidad, como la que presentamos hoy.

Se trata de Blindlee, una app que se encarga de buscar una coincidencia entre dos perfiles para invitarles a que realicen una videoconferencia, aunque es algo especial: los rostros aparecen borrosos.

Blindlee ofrece una experiencia de video borrosa de 3 minutos con una persona aleatoria que coincide con nuestros criterios. La idea es que sirva para romper el hielo antes de descubrir el aspecto físico en un encuentro real, aunque una vez más favorece más a las mujeres que a los hombres: el filtro de desenfoque puede controlarse si eres mujer, algo que los hombres no podrán hacer.

Crearon esta app porque la mayoría de las aplicaciones y sitios web se basan en el atractivo físico y muy pocos se centran en las citas a ciegas. En este caso, si la persona responde, comenzará una videollamada borrosa de tres minutos con algunos temas para ir rompiendo el hielo, las mujeres controlan el desenfoque, y si a ambos les gustó la videollamada de tres minutos, entra en un chat para que puedan quedar en la vida real.

Ya que de momento no hay muchos usuarios, no aparecerán muchas coincidencias, pero la idea es que triunfe el concepto y pueda evolucionar un sistema que no dependa solo de la belleza física de la otra persona.

Podéis obtener los enlaces en android y iOS en blindlee.com.