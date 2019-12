Sony lanza un accesorio para Dualshock 4 que añade dos botones traseros programables

Sony se anticipa a los regalos de navidad con un anuncio que fascinará a los fans de la PS4. Un nuevo accesorio oficial ampliará las opciones del mando de la PlayStation 4 y te dará ventaja al momento de competir.

Este accesorio añadirá nada menos que dos botones traseros programables a Dualshock 4 con hasta 16 configuraciones posibles.



Además, incorpora una pantalla OLED que muestra datos en tiempo real sobre la función de cada botón y permite cambiar rápidamente la configuración o desplazarte entre tres diferentes perfiles.

Tal como aclara Sony, este accesorio tiene en cuenta cada detalle, así que no será un estorbo para las funciones y posibilidades que brinda hasta ahora Dualshock 4. No te preocupes, no afectará en nada el jack de los auriculares aunque a primera vista pareciera que anulara esta sección.

Para utilizarlo, el usuario solo necesita acoplarlo, como ves en el vídeo:

Así que repasando las características de este accesorio y lo que sumará a Dualshock 4:

2 botones de retroceso personalizables con 16 acciones diferentes

pantalla OLED para controlar en tiempo real las asignaciones de los botones

guardar hasta 3 perfiles para cambiar en cualquier momento según la dinámica del juego

respeta la ergonomía del mando así que no perderás ninguna opción de Dualshock 4

Así que si quieres dar poderes especiales al mando de tu PS4 sumando botones traseros, ya cuentas con un accesorio oficial, así que no tendrás que recurrir a soluciones de terceros.

Este accesorio saldrá a la venta el 14 de febrero, a un precio de unos 29,99 euros. Si bien el lanzamiento está anunciado para Estados Unidos y Canadá, no significa que no abarque otros mercados. Así que paciencia, que es posible que pronto esté disponible también Europa y América Latina.