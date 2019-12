Realme ya tiene su clon de los auriculares inalámbricos de Apple: así son los nuevos Buds Air

No cabe duda de que Apple Inc ha marcado tendencia de diseño de productos hasta el punto de existir actualmente clones de sus icónicos modelos. Realme no se ha querido quedar atrás, y hoy ha presentado oficialmente sus nuevos auriculares inalámbricos que, de entrada, cuentan con un diseño bastante parecido a los AirPods de Apple, aunque en su caso lanzará sus Realme Buds Air en tres colores diferentes: blanco, amarillo y negro.

Como no podía ser de otra manera, los nuevos Realme Buds Air vendrán con su estuche de carga y almacenaje que, conjuntamente ofrecerá una experiencia de escucha de hasta 17 horas. Según la compañía, cada carga ofrece una autonomía a los propios auriculares de unas tres horas. Por cierto, el estuche se puede conectar por USB Tipo C o mediante el estándar de carga inalámbrico Qi para cargar su batería.



Calidad, comodidad, casi instantáneo

Los Realme Buds Air también permiten los controles táctiles que permitirá, por ejemplo, pasar a la siguiente canción o interrumpirla para dar paso a una llamada entrante. En en caso de las llamadas, los Realme Buds Air cuentan con dos micrófonos integrados que permitirán, conjuntamente, sonidos claros con el menor ruido posible.

Gracias a la integración del chip R1, pero sobre todo, gracias a la integración de la tecnología Google Fast Pair, los Realme Buds Air prometen una latencia bastante baja. A este respecto, en modo normal, promete una latencia de de 243,8 ms, y en modo gaming de 119,3 ms.

Por lo demás, también cuenta con un sensor óptico que detectará cuando están en uso para poner la música en reproducción de forma automática. También es compatible con el Asistente de Google, que igualmente se podrá acceder mediante toques, y promete ofrecer una fidelidad sonora semejante a la calidad original, además de garantizar una experiencia de escucha inmersiva.

Si no fuera suficiente, es resistente a caídas y a temperaturas extremas. La conectividad se llevará a cabo a través de Bluetooth 5.0.

Lo mejor es su precio, de unas 3.999 rupias indias, unos 50 euros al cambio. Lo peor es que de momento se quedará disponible en el mercado indio, cuyo lanzamiento se producirá durante el primer trimestre del próximo año.