Aprende con Rey, un juego online de ajedrez para niños

Hoy en día incluso los juegos de ajedrez más sencillos pueden tener niveles realmente difíciles, por lo que es complicado tachar a uno de «juego para niños». Aún así, en aprendeconrey.com lo han intentando, y les ha salido un buen proyecto.

Se trata de un proyecto educativo que intenta fomentar el ajedrez en los más pequeños. Es posible encontrar varios niveles de dificultad, sin necesidad de registro ni publicidad, y completamente gratis.

Cuentan con videos explicativos sobre las nociones más básicas para aprender a jugar, y nos comentan que aún están en desarrollo, creando nuevos niveles de dificultad para poder llegar a los 10 niveles.

Otro de los objetivos propuestos es tener una web multilenguaje y crear más material educativo, aunque ya está en castellano y los vídeos son muy didácticos.

Uno de los recursos más atractivos es el poder mostrar las posiciones posibles de cada ficha en el momento en el que la seleccionamos, lo que ayuda a entender mejor las posibilidades para los que están comenzando.

Sobre la dificultad: aunque jugué varios años al ajedrez en mi infancia, y tengo algunos trofeos aún en la estantería, acumulando polvo, he sudado para ganar en el nivel 4. Hay que tener en cuenta que los sistemas de inteligencia artificial son capaces actualmente de ganar al campeón del mundo, por lo que ya no hay «partidas fáciles» como antes. Os recomiendo, si estáis empezando, practicar con el nivel 1, así no habrá frustración por ningún lado.

Si queréis conocer más proyectos de ajedrez online, pulsad en este enlace para conocer todas las noticias que hemos ido publicando sobre el tema.