BH presenta bicicleta eléctrica con 115 km de autonomía

La autonomía es clave en las bicicletas eléctricas de carretera, y gracias a los avances que se van haciendo en el mundo de las baterías (avances lentos, pero imparables), tenemos cada vez vehículos más independientes.

Ahora es la conocida marca BH la que pone su grano de arena en el sector, y lo hace con una bicicleta de carretera con 115 km de autonomía.

La nueva BH Core cuenta con una batería integrada de 540 Wh capaz de cargarse al 80% en solo una hora y media, con una densidad energética superior a los 234 Wh/kg. El puerto de carga está en el lateral del tubo diagonal, tal y como se ve en la imagen superior, y alimenta el motor de 250 W, generando hasta 60 Nm.

El motor en cuestión pesa 2,5 kg, y no genera fricción cuando no lo tenemos activado, de forma que al usar la bici sin asistencia eléctrica, no notaremos que hay un motor presente.

Para respetar la legislación vigente, el motor dejará de dar asistencia al pasar de los 25 km/h, velocidad máxima para que pueda ser considerada bicicleta.

Todo el cableado es interno, algo que se agradece, y cuenta con un display Core integrado en la potencia con un botón que permite elevar o reducir el nivel de asistencia usando LEDs de colores. En ese display veremos el nivel de carga de la batería, algo que también puede verse desde la Core App (IOS y Android), conectada vía Bluetooth.

Disponible en dos versiones, ambas están entre los 3.000 y los 4.000 euros, por lo que el segmento sigue siendo el del ciclismo semiprofesional. Recordad que existen opciones mucho más económicas, como las que mostramos en estos enlaces:

Las bicicletas eléctricas siguen siendo tendencia en varios países del mundo, por lo que seguramente veremos precios más reducidos durante el próximo año.