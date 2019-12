Google Maps ya permite filtrar estaciones de carga de vehículos eléctricos por tipos de conector

Dado que en el segmento de los vehículos eléctricos no hay un único tipo de conector, sino más bien una diversidad de tipos de conectores, y dado que no todos los tipos de conectores puedan llegar a estar disponibles en las estaciones de carga más cercanas, ahora Google Maps viene con una novedad que permitirá a los usuarios filtrar estaciones de carga por tipos de conector disponibles en ellos.

Como comentan en Android Police, la idea es que los usuarios no pierdan el tiempo acudiendo a aquellas estaciones de carga que no cuenten con un conector compatible con sus vehículos eléctricos. Si bien no dará soporte a todos los tipos de conectores disponibles en la actualidad, sí que permitirá el filtrado por los tipos de conectores más comunes, compatibles con una amplia mayoría de vehículos eléctricos disponibles en el mercado.



Facilitando la búsqueda de estaciones de carga

En este sentido, teniendo ya la relación de estaciones de carga más cercanas, los usuarios podrán filtrar esa relación por tipos de conectores. Se trata de una nueva característica que ya llevan tiempo en aplicaciones móviles específicas, pero teniendo en cuenta la popularidad con la que goza Google Maps en la actualidad, esta incorporación será bien recibida por aquellos conductores que se dejan llevar única y exclusivamente por la aplicación de mapas de Google, o bien quieran complementar la información con la que disponen de otras aplicaciones.

Los diferentes tipos de conectores compatibles soportados en la actualidad en la nueva característica son: J1772, CCS (Combo 1), Tipo 2, CCS (Combo 2), CHAdeMO y Tesla. Además, los usuarios también podrán ahorrarse tiempo buscando estaciones de carga con conector compatible de forma manual mediante la configuración de la nueva opción llamada «configuración del vehículo eléctrico», desde la cual podrán indicar los tipos de conectores en los que están deseados.

Esta configuración permitirá mostrar directamente las estaciones de carga que cuentan con los conectores compatibles seleccionaos, permitiendo además su modificación en posteriores ocasiones, por lo que si los usuarios cambian de vehículo eléctrico por otro con un tipo de conector diferente, también podrán actualizar dicha configuración.

Teniendo en cuenta que el vehículo eléctrico comienza a estar ya presente por las vías de nuestras ciudades, no cabe duda de que Google Maps se adapta a los nuevos tiempos para tratar de ser los más útiles posibles, teniendo en cuenta el auge en sus prestaciones experimentado en los últimos tiempos.

Crédito de la imagen: Android Police