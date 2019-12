Fakes virales de tecnología que no puedes olvidar

Durante los últimos años son muchos los fakes que han circulado por las redes sociales generando una atención inmensa en todo el mundo. Millones de personas se lo creyeron, y solo un pequeño porcentaje se enteró después de que era todo mentira.

Entre esos fakes hemos querido destacar cinco relacionados con la tecnología, para poner nuestro granito de arena a la hora de limpiar la web de mentiras.

Podéis ver una selección de 30 fakes de diversas categorías en este artículo de gizmodo.

El vídeo en cuestión tiene más de 18 millones de visitas. Fue publicado hace ya cinco años, en 2014, con una tabla voladora de la marca HUVr Tech.

Todos mencionaron a la película de Regreso al Futuro, todos creían que el futuro había llegado, pero era mentira… era un truco para Funny or Die, sin ánimo de lucro, no querían robar el dinero de nadie, solo querían hacerse virales porque sí, y lo consiguieron.

This is what happens when you put a cellphone in a microwave. Do not try this at home. pic.twitter.com/1AcQuSTRnY

— Viral On Net (@viralon_net) May 8, 2016