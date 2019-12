Así es el XIDU PhilBook MAX, el portátil convertible con 8G de RAM y menos de 400 euros

Durante los últimos días hemos estado probando un portátil que ha llegado con ganas, el XIDU PhilBook MAX, portátil que puede transformarse en tableta y que cuenta con especificaciones muy atractivas por solo 399 euros.

Hablamos de un convertible con Windows 10 Home que cuenta con procesador Intel E3950 y velocidad de procesamiento máxima de hasta 2.5Ghz, 8 GB de RAM y SSD expandible de 128 GB, suficiente para ejecutar cualquier programa de office, edición de fotos, audio e incluso vídeos básicos.

La pantalla es grande, de 14,1 pulgadas, táctil, de 10 puntos Full HD (1920×1080), y con bisel de 4.9 mm. Su peso es de 1.39 kg, y su grosor de solo 16.4 mm.

Hasta aquí las especificaciones que podemos ver en su página de Amazon (usa el cupón de 40 euros de descuento F2GC8YDY para que quede por 359.99€) y en su tienda oficial , pero veamos ahora la experiencia de uso.

El portátil viene con teclado americano, aunque cuenta con una membrana que podamos poner encima de las teclas para adaptarlo al español. Estas cubiertas son muy típicas en las tiendas online, aunque muchas veces es difícil encontrar una que se adapte exactamente al teclado que tenemos en manos, motivo por el cual se agradece que venga ya de serie. En este caso es una cubierta de silicona.

De hecho en la caja hay un par de sorpresas más: un imán de nevera chino y un sobre con una carta ofreciendo un ratón de regalo, detalles que se agradecen.

Lo primero que sorprende es la ligereza y el espesor. Hay que recordar que estamos hablando de un portátil de 399 euros, no de uno de 3.000, por lo que estas diferencias llaman la atención. En los laterales cuentan con puerto USB 3.0, ranura para micro SD y puerto de audio, minipuerto HDMI, además de la entrada CC y del botón de encendido y apagado.

La pantalla no se ensucia fácilmente, ni siquiera después de usarlo en modo tableta durante algunas horas, lo que es realmente un plus. Este es uno de los modos preferidos para ver contenido multimedia, con una calidad de sonido bastante decente sin echar manos de auriculares.

En lo que respecta a la batería, pude estar trabajando con él, escribiendo y leyendo, durante 7 horas sin problemas. Si lo usamos para transmitir contenido multimedia, o para reproducir música, se reduce a unas 4 horas, aunque siempre depende del modo en el que lo tengamos configurado (hay modos de ahorro de energía que reducen el brillo de la pantalla para multiplicar la autonomía).

El acabado metálico le da efecto de robustez, de hecho da la sensación de que si se cae al suelo no se romperá fácilmente (tampoco lo he probado). Lo que sí he probado es abrirlo y cerrarlo repetidas veces para ver si la bisagra es de confianza, y no he tenido problemas con el tema.

Conclusiones

Sin duda es una gran compra si tenemos en cuenta lo que cuesta y lo que ofrece. Lógicamente tendremos que esperar algunos meses para ver cómo se comporta la batería con el tiempo (el ordenador es nuevo y cuando algo es nuevo todo funciona a las mil maravillas).

Tanto en la parte de reproducción multimedia como en autonomía, le pongo un 10 sin problemas (siempre recordando la relación entre calidad y precio), aunque me hubiera gustado un modelo con teclado en español para no depender de ninguna cubierta. Es cierto que en mi caso no me preocupa mucho porque no suelo mirar el teclado mientras escribo, pero reconozco que puede ser un problema para muchos. La membrana (cubierta) es bastante cómoda de usar, no se queda pegada en los dedos ni nada parecido, pero cuando cerramos el portátil y lo volvemos a abrir, hay que reajustarla sobre sus teclas correspondientes.

Link del producto: click aquí y usa el cupón de 40 euros de descuento F2GC8YDY para que quede por 359.99€