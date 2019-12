10 datos sorprendentes sobre el Tesla Cybertruck

El 21 de noviembre de 2019, Elon Musk reveló el nuevo Tesla Cybertruck. Su llamativa apariencia y precio, más las primeras informaciones que conocimos de él dieron origen al primer artículo que le dedicamos en WWWhat’s New.

Avanzados los días, llegó a nuestra redacción un nuevo reporte desde el blog de Part Catalog, en el que destacan 10 datos interesantes sobre el llamado “coche del futuro”, los cuales compartimos a continuación.

Diseño de inspiración fílmica

Lotus Espirit de 1977, la inspiración de Musk. Imagen de Karen Roe.

Musk dijo que el diseño del Cybertruck estaba fuertemente influenciado por dos películas: Blade Runner y la película The Spy Who Loved Me, de James Bond. Musk dijo que Lotus Espirit, quien desempeñó un papel destacado en la película de Bond, fue una gran inspiración para él. Le dijo a Jalopnik:

“Fue increíble cuando era un niño pequeño en Sudáfrica ver a James Bond en «The Spy Who Loved Me» conducir su Lotus Esprit desde un muelle, presionar un botón y transformarlo en un submarino bajo el agua. Me decepcionó saber que en realidad no podía transformarse. Lo que voy a hacer es actualizarlo con un motor eléctrico Tesla e intentar que se transforme de verdad”.

Tiene un potente motor

Según la cantidad de efectivo que sus compradores estén dispuestos a desembolsar, el Cybertruck vendrá con 1, 2 o 3 motores eléctricos. El camión monomotor alcanzará 96 kilómetros por hora en 6.5 segundos y remolcará hasta 3,4 toneladas. El camión de doble motor alcanzará 96 kilómetors en solo 4.5 segundos y levantará hasta 4,5 toneladas. La versión de motor triple puede alcanzar hasta 96 kilómetros por hora en unos sorprendentes 2.9 segundos y remolcar hasta 6,3 toneladas.

Es a prueba de balas… más o menos

Cuando se dice que el Cybertruck es el “compañero ideal” para sobrevivir a un futuro distópico y semi-anárquico, se puede encontrar justificación en su exterior «a prueba de balas». El exoesqueleto de la camioneta está hecho de acero inoxidable laminado en frío 30x y está diseñado para soportar municiones de 9 mm, que se usa comúnmente en pistolas y ametralladoras.

Esto nos señala que en realidad el Cybertuck no ofrece una solución totalmente blindada. Si bien puede soportar municiones de hasta 9 mm (y más pequeñas), hay muchas armas más grandes que podrían perforar un agujero en su costado. Este dato puede ser de interés para aquellos clientes que busquen en este vehículo una alternativa para servicios de protección, policiales y militares. De hecho, en un reporte posterior, notificamos que la policía de Dubai usaría estos ejemplares.

¿Vidrios blindados?

Musk también anunció con orgullo que las ventanas estaban blindadas, lo que las haría increíblemente difíciles de romper. Para validar sus afirmaciones hizo que Franz von Holzhausen, diseñador de Tesla, arrojara bolas de acero a las ventanas. Desafortunadamente, las cosas no salieron según lo planeado. Las bolas rompieron, pero no destrozaron totalmente las ventanas, dejando grandes agujeros en las ventanas delantera y trasera.

Más tarde en la semana, Musk acudió a Twitter para explicar por qué se rompieron las ventanas. Explicó que cuando Holzhausen golpeó la puerta con el mazo, se rompió la base del vidrio comprometiendo su integridad. Luego mostró un video del camión sometido a la misma prueba antes de la inauguración y pasándolo con gran éxito.

El camión supuestamente venció a un Ford F150 y un Porsche

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Durante su presentación, Musk le disparó a Ford y Porsche, alegando que el Cybertruck era superior a ambos. Primero, mostró el Cybertruck y un Ford F150 en un tira y afloja. El Cybertruck vence fácilmente al F150 aún cuando la fuerza la ejercía cuesta arriba.

Luego mostró un video del Cybertruck enfrentándose cara a cara en una carrera de resistencia contra un Porsche 911. Aunque el Porsche tuvo una ventaja, el Cybertruck lo superó rápidamente, demostrando la velocidad a la que puede acelerar.

En respuesta, Sundeep Madra, vicepresidente de Ford X, división experimental de la compañía, le dedicó un tweet a Musk con un emplazamiento: «Envíenos un Cybertruck y haremos la prueba de manzanas a manzanas por usted». Musk simplemente respondió: «Tráelo».

250,000 Cybertrucks han sido reservados

Imagen por Kruzat, usuario de Reddit.

Tesla está permitiendo a los clientes reservar el Cybertruck por un abono inicial de USD $100, con un precio final de $39.900, $49.900 o $69.900. A esto se sumarían $7.000 adicionales para añadir el complemento de conducción autónoma.

Según Musk, Tesla ha recibido más de 250,000 pedidos anticipados para el camión sin utilizar ningún tipo de publicidad pagada.

Por supuesto, esto no significa que Tesla haya vendido tantos camiones. Cuando llegue el momento de pagar en su totalidad, debemos esperar que se cancelen algunos de esos pedidos anticipados. Probablemente, algunos Cybertrucks fueron ordenados por fanáticos de Musk que desistan si no cuentan con los 40 mil dólares necesarios para comprarlo.

Se puede usar fuera de la carretera

El vehículo cuenta con una expansión de aire adaptativa, lo que le da una distancia del suelo de aproximadamente 16 pulgadas. En teoría, esto debería ser suficiente para permitir que el camión pueda rendir en una carretera, aunque Musk no dijo nada sobre el ángulo de avance, que determina si el eje golpeará el suelo al pasar por una colina. La longitud del camión sugiere que es relativamente baja, lo que dificultaría su uso fuera de un camino pavimentado.

En su presentación, Musk afirmó que el camión podría sobrevivir a la Baja 1000, que es un evento todoterreno extremo originario de México, que lleva a los vehículos al límite. Con el tiempo sabremos si este anuncio es auténtico.

Tiene una parte trasera bastante elegante



Bautizada como «bóveda», la cama (o batea) del Cybertruck está hecha de acero inoxidable, al igual que gran parte del vehículo y mide 6.5 pies de largo. A diferencia de la mayoría de las camionetas, no hay pozos de ruedas sobresalientes de la cama. Los paneles laterales cuentan con compartimentos de almacenamiento y el portón trasero tiene una rampa de carga que se desliza hacia afuera, lo que permite cargar fácilmente las cosas en su parte trasera. Los cargadores de 120 voltios y 220 voltios están integrados directamente en esta zona, junto con un compresor de aire. Si desea asegurar su contenido, puede usar la cubierta integrada de la cama (que también hará que el camión sea más aerodinámico).

Autonomía de la batería

Uno de los desafíos que hay que asumir al conducir cualquier vehículo Tesla es que la verdadera capacidad de recorrer distancias está determinada por la necesidad de recargar la batería. A diferencia de las estaciones de servicio, que están literalmente en todas partes, las estaciones de carga Tesla son mucho más escasas.

En respuesta, Tesla anunció dos medidas. En primer lugar, ofrecen una batería apilada opcional con el Cybertruck que puede durar hasta 800 kilómetros, que es un 35% más larga que el sedán Model S, el ejemplar de Tesla con mayor alcance hasta hoy. El paquete de baterías estándar solo dura hasta 400 kilómetros, por lo que el paquete de baterías apiladas es clave si los futuros propietarios de un Cybertruck desean hacer viajes largos.

En segundo lugar, Tesla planea expandir su red de estaciones Supercharger en áreas más rurales, lo que facilitará la recarga del camión en viajes más largos.

Sus conductores tendrán que confiar en un espejo digital

Los grandes paneles laterales presentes en la cama del Cybertruck hacen que sea bastante difícil para los conductores ver qué hay detrás de ellos y en sus puntos ciegos.

Para solucionar este problema, el Cybertruck viene equipado con un sistema de visión trasera digital. El «espejo» retrovisor es en realidad una pantalla, que muestra una transmisión en vivo de lo que hay detrás del camión.

Algunas conclusiones

Actualmente, es difícil saber si el Cybertruck es realmente una propuesta innovadora o un mero truco publicitario. Cuando definitivamente entre al mercado, comprobaremos si efectivamente transformará la industria de los camiones o si sólo será un vehículo extravagante.

Salvo por lo que hemos podido contemplar en películas, el Cybertruck es diferente a todo lo que hemos visto antes. Ante esto, los créditos y elogios se los llevan Elon Musk y su equipo. Permaneceremos atentos a las novedades que nos entregue este prometedor lanzamiento.

Artículo con información de Part Catalog.