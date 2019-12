Probamos el DiskStation DS418, un NAS de 4 bahías para casa u oficina

Cuando hablamos de soluciones NAS parece que estamos siempre haciendo referencia a hardware que usan en las grandes oficinas para trabajar en nubes privadas, pero no tiene que ser siempre así, es posible tener soluciones de este tipo para uso doméstico.

Durante las últimas semanas hemos estado probando el DiskStation DS418, de Synology, y hemos podido sacar buenas conclusiones sobre este asunto.

Se trata de un servidor NAS para almacenamiento de archivos centralizado y transcodificación de vídeo H.265 4K en tiempo real. cuenta con procesador de cuatro núcleos de 64 bits, y una velocidad de transferencia de datos impresionante, de 226 MB/s y 170 MB/s de lectura y escritura secuenciales.

En nuestras pruebas hemos incluido dos discos de 4 y 6 TB dentro, y hemos podido comprobar la transcodificación de vídeo H.265 4K de 10 bits sobre la marcha.

Cuenta con cuatro núcleos a 1,4GHz, dos puertos LAN de 1 Gb y memoria 2GB DDR4.

CONFIGURACIÓN DEL NAS

Aún para los novatos en el tema, la configuración del dispositivo es realmente sencilla. Solo tenemos que acceder a http://find.synology.com/, después de encender el NAS en nuestra casa, para que se detecte la instalación en nuestra red y comenzar la configuración.

Lo primero que tenemos que hacer es instalar el DSM, necesario para poder gestionar el dispositivo.

Se instalará la aplicación responsable por la gestión del servidor.

Y ahora habrá que esperar casi 10 minutos para que reinicie.

Una vez instalado, podremos crear la cuenta de administración

Y nos ofrecerá la opción de instalar QuickConnect. Este punto es importante, ya que si decimos que no, no podremos acceder a la información desde fuera de casa sin configurar puertos y firewall. Con QuickConnect podemos despreocuparnos del tema, ya que realiza la configuración de forma automática para que no tengamos problemas a la hora de acceder a nuestros archivos desde cualquier lugar.

Ahora llega el momento de instalar los paquetes, y hay una serie recomendados:

En todo momento nos avisan si la salud del dispositivo es correcta, si hay suficiente CPU y RAM para poder seguir trabajando con normalidad.

INSTALACIÓN DE PAQUETES

Nada más comenzar hay que dejar unos minutos para que se instalen los paquetes seleccionados, aunque siempre podemos hacerlo manualmente desde el Centro de paquetes de la sección superior izquierda.

Podemos ver los que ya se han instalado, así como la enorme lista de paquetes disponibles, desde los que actúan como servidor multimedia hasta los necesarios para realizar operaciones de backups.

Desde el panel de control también es posible crear grupos y usuarios, lo que nos ayuda a tener buen control de quién accede y quién no a la información que tenemos guardada.

COMO SERVIDOR MULTIMEDIA

Uno de los paquetes más comunes es el servidor multimedia, que nos permite realizar streaming de los vídeos que guardemos en cualquier dispositivo compatible. Estas son las configuraciones que podemos realizar en el paquete:

Entre los paquetes disponibles también está el popular VideoStation, que puede usarse para tener un “Netflix Privado” con soporte incluso para subtítulos. Comentan ellos mismos en la ayuda de la app:

Video Station es un organizador de vídeos ideal para colecciones de películas, series de TV, vídeos caseros y grabaciones de TV, que le permite ver vídeos en su ordenador, en DMA con capacidad DLNA/UPnP, en dispositivos AirPlay, en dispositivos iOS/Android y en Windows Phone. Además de las bibliotecas de vídeo predeterminadas, también podemos crear bibliotecas personalizadas y asignar permisos a ellas. Podemos incluso transmitir por secuencias y grabar programas de TV digital utilizando un adaptador USB DTV con DVB-T, DVB-S/DVB-S2 estándar o HDHomeRun con estándar DVB-T conectado al Synology NAS, visualizar y editar metadatos de vídeo cuya información se recupera automáticamente de Internet, y crear nuestra propia lista de visualización o lista de colecciones favoritas para acceder a ellas rápidamente.

Por supuesto, se recomienda no violar los derechos autorales de nadie, aunque hay ciertas acciones que resultarán inevitables.

Es posible instalar también PLEX y transformarlo en una central multimedia. En las pruebas realizadas solo hemos tenido problemas al reconocer archivos MKV, pero se pueden transformar a mp4 (entre otros) usando VLC.

Es importante recordar que hay que dar permisos de lectura al usuario PLEX a los archivos del directorio Vídeos, en caso contrario no encontrará nada.

PLATAFORMA OFFICE

Otro de los paquetes imprescindibles es el Synology Office, que no permite tener un office online privado. Lo definen en su web como un paquete de colaboración que combina la comodidad y la facilidad de uso de los servicios de nube pública con la privacidad de los datos y la seguridad que ofrece la nube privada.

El objetivo, como otras herramientas semejantes, es el poder trabajar de forma colaborativa en un mismo documento.

ACCESO A LOS ARCHIVOS

Una vez instalado el NAS, es un dispositivo más en nuestra red, por lo que cualquier Smart TV lo detectará al abrir el reproductor de vídeos y fotos, por ejemplo.

Para compartir con personas que están fuera de nuestra red local será necesario activar el paquete Quickconnect, crear una cuenta en Synology y un ID para que represente nuestro NAS. Ese ID será necesario en las apps móviles para enviar y recibir archivos de y hacia nuestro NAS.

Una vez hecho eso, si queremos compartir un documento, solo tenemos que pulsar el botón derecho sobre él.

Y generar de esta forma un enlace que podremos enviar por email, whatsapp o cualquier otro medio. Dicho enlace puede tener periodo de validez, y será posible conseguir un código QR para que cualquier persona lo capture con su móvil.

El destinatario recibirá así el archivo listo para bajarlo a su ordenador.

APLICACIONES MÓVILES

Sinology cuenta con varias aplicaciones para iOS y Android que permiten gestionar los archivos que se encuentran en nuestro NAS.

Desde DS File, que permite enviar y recibir contenido, hasta DS Video, más orientado a la transmisión multimedia, las opciones son muy variadas.

En su web es posible ver la descripción de cada una de las apps, para entender cuál es la diferencia de cada una y cuándo deberían usarse en función del uso que le damos a nuestro NAS.

CONCLUSIONES

Es una muy buena opción para tener, por unos 400 euros, un centro de datos doméstico, muy útil también en el mundo empresarial para compartir archivos y visualizar vídeos grandes sin necesidad de usar Wetransfer o tener que subirlos en modo privado a Youtube.

El espacio puede ampliarse fácilmente incluyendo más discos duros, y en todo momento es posible incluso poner un USB con archivos para compartirlos con el otro lado del mundo sin tener que recurrir a herramientas online existentes, ni Google Drive, ni Dropbox… nada, privacidad garantizada.

Como contras, ya que no todo es perfecto, incluiría dos puntos: