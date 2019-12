3 formas de ganar móviles gratis en Internet

En estas fiestas mucha gente está pensando en pedir un móvil a los reyes, a papá Noel o a la familia en general, pero antes de hacerlo es necesario echar un vistazo en las opciones existentes en Internet para ganar un móvil gratis.

En esta lista os muestro tres opciones, lo que no significa que no existan más. Esperemos que tengáis suerte con alguna de ellas.

– Encuestas. Hay varias empresas que ofrecen regalos por rellenar encuestas. Ellos necesitan los datos, y quieren nuestra opinión y nuestro tiempo, por lo que es lógico que acaben ofreciendo algo a cambio. Entre estas opciones me gusta destacar la de Developer Economics (click aquí), disponible en español hasta el 17 de enero, solo para programadores. Tiene un prestigio enorme entre el sector, y los datos que recopila son muy importantes para la categoría de programación. Podéis también estar atentos a las diferentes encuestas que van apareciendo en sitios especializados en el tema, como SwagBucks, PrizeRebel, GlobalTestMarket, TimeBucks, Ipsos i-Say, Superpay.me… pero recordar no dar demasiados datos personales, la privacidad es muy valiosa.

– Sorteos. Cada vez son más comunes los sorteos en redes sociales y canales de Youtube. Los de Instagram son fáciles de encontrar, ya que suelen agruparse con el hashtag #sorteo, y en Youtube basta con realizar algunas búsquedas para encontrar varios sorteos de móviles en varias partes del mundo. Para participar en dichos sorteos siempre hay que hacer más o menos lo mismo: comentar, suscribirse y divulgar el sorteo entre otras personas. En nuestro canal de Instagram (click aquí), sin ir más lejos, tenemos activo un sorteo de unos auriculares de gama alta de LG.

Hace 15 horas en esta cuenta comenzaron el sorteo de un iPhone, no es difícil encontrarlos.

– Blogs. Es la opción más compleja, ya que hay mucho fraude entre los verdaderos regalos. Hay que tener en cuenta que nadie da cosas gratis sin nada a cambio, por lo que con eso en mente es más fácil diferenciar lo falso de lo real. Buscando «Win phone free international» en Google hemos conseguido encontrar resultados de blogs con bastante prestigio, blogs que no se la van a jugar con engaños para llenar de virus nuestro ordenador.

Para verificar la reputación de la web que estáis visitando, acceded a moz.com y poned el nombre del blog que hace el regalo. En los resultados veréis el porcentaje de spam y la reputación (marcado en la figura). No confiéis en ninguna web con más de un 5% de Spam Score y menos de un 70% de Domain Authority.

¿Cómo evito fraude y timos?

Estas son tres formas que podéis probar para ganar un móvil gratis,pero recordad usar el sentido común, hay mucho timo por ahí. Aquí tenéis tres pasos que hay que dar siempre para estar seguros:

– Verificad la reputación de las webs y de los perfiles, usadla herramienta de moz para que veáis si la web en la que estáis es de fiar.

– Nunca instaléis nada en vuestro ordenador para participar de ningún concurso. Si alguna os pide instalar un plugin de chrome o un programa en el ordenador, corred. Lo mismo con los permisos: si una web os hace activar notificaciones para participar del consurso, no os fiéis, seguid adelante.

– No participéis de otros concursos para validar el primero. Hay muchas webs que piden que, para participar de un sorteo, es necesario participar también de otras acciones de «sitios amigos». No os fiéis, muchas veces son timos.

– Comprobad si los perfiles de redes sociales que sortean algo, realmente lo han entregado en casos anteriores. Generalmente hay una sección de ganadores en cada perfil, consultadla.

– Sobre las encuestas: buscad información sobre la encuesta que promete el regalo. Si es un timo, seguramente hay foros donde se denuncia.

Recordad: primero la seguridad, después los regalos.