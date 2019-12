Lo más buscado en Google en 2019

Google ya ha publicado las listas de lo más buscado en el mundo, y en cada país, durante este 2019, listas que ha divulgado en google.com/2019.

El incendio en Notre Dame, los problemas en Chile, las elecciones en España, la película Joker, Información sobre deportes, datos sobre la caída del muro de Berlín… es un gran resumen para entender el año en pocos minutos.

Junto a la colección de datos, que ya hemos divulgado en las historias de nuestro Instagram, han publicado un vídeo resumen de lo más destacado:

En la publicación oficial lo resumen así:

Encontramos héroes en la taquilla, donde Avengers: Endgame fue la película de mayor tendencia en todo el mundo (de hecho, «héroe» fue buscado tres veces más que «villano» a nivel mundial este año). Nos convertimos en héroes de la vida real en tiempos de crisis, cuando las búsquedas de «cómo convertirse en un primer respondedor» alcanzaron un máximo histórico en los Estados Unidos. Los vitoreamos en el campo, donde Megan Rapinoe fue una de las mejores atletas, y se le unieron otras damas destacadas: las búsquedas de «sheroes» aumentaron en un 150 por ciento y la «primera caminata espacial femenina» se convirtió en una tendencia mundial en todo el mundo.

Cada lista está clasificada por temas, y siempre comienza con las búsquedas generales, donde verificamos lo siguiente:

En el mundo

1 – India vs South Africa

2 – Cameron Boyce

3 – Copa America

4 – Bangladesh vs India

5 – iPhone 11

6 – Game of Thrones

7 – Avengers: Endgame

8 – Joker

9 – Notre Dame

10 – ICC Cricket World Cup

En España

1 – Elecciones generales

2 – Notre Dame

3 – La caída del Muro de Berlín

4 – Elecciones municipales

5 – Black Friday

6 – Lotería del Niño

7 – Vox

8 – Metro de Madrid

9 – Listeriosis

10 – Boda Sergio Ramos

En México

1 – BTC

2 – Thanos

3 – Día de Muertos

4 – La caída del Muro de Berlín

5 – Jóvenes Construyendo el Futuro

6 – Joseph Antoine Ferdinand Plateau

7 – Mundial Sub 17

8 – Hamburguesas

9 – Salario mínimo 2019

10 – Popocatépetl

Podéis consultar las listas completas en google.com/2019.