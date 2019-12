Google Calendar facilita gestionar eventos desde el móvil

Google Calendar se actualiza en Android facilitando a los usuarios gestionar los eventos creados.

Si has creado un evento y luego te has dado cuenta que no era el calendario correcto, no te preocupes, no necesitas eliminarlo. Ahora podrás moverlo con un simple clic al calendario correspondiente.



Google Calendar nos permite crear y gestionar diferentes calendarios. De esa manera, podemos tener calendarios independientes para gestionar los compromisos y eventos que corresponden a nuestro trabajo, familia, etc. Sin embargo, equivocarnos de calendario podía costarnos tiempo.

Teníamos que copiar el evento en el calendario correcto y luego eliminar el evento en el calendario anterior. Una dinámica que resulta muy tediosa desde el móvil. Pero esto quedará en el olvido gracias a la actualización (del lado del servidor) de Google Calendar.

Ahora corregir este error será tan fácil como seleccionar «Editar» (el evento) y elegir el calendario. De esa forma, moveremos el evento al calendario correcto. Una dinámica que ya lleva tiempo en la web, y ahora, al fin se integra en la app móvil. De esta manera, Google Calendar para Android va sumando las funciones populares de su versión web para beneficio de sus usuarios intensivos.

Si no ves esta nueva forma de gestionar los eventos en tu cuenta de Google Calendar, no te preocupes, se está extendiendo de forma paulatina a todos los usuarios.