5 aplicaciones no muy conocidas que usamos con frecuencia en WWWhatsnew

En muchas ocasiones nos preguntáis qué herramientas usamos para realizar una u otra acción, hoy os comentaremos cinco no muy conocidas que utilizamos con bastante frecuencia para realizar tareas de todo tipo.

– anonaddy.com: La utilizamos para crear cuentas de email «falsas» para registrarnos en las decenas de aplicaciones que probamos a diario. Tenemos cientos de cuentas de email que usamos para registros varios, y cuando alguien envía un correo a alguna de esas cuentas, se reenvía a nuestro email real. De esa forma no divulgamos nuestra cuenta real en lugares que pueden no tener mucho cuidado con esa información. Es como tener un email temporal, pero para siempre.

– freshping.io: Ideal para ver el estado de las webs de nuestros clientes (a los que hacemos webs, o a los clientes cuyo marketing digital está en nuestras manos). Con un solo golpe de vista vemos si el servidor está tardando en cargar páginas, o si alguno ha caído. Es una buena alternativa a pingdom.

– picmaker.com: Para hacer imágenes ideales para presentar vídeos en youtube. Lo usamos tanto para canales de clientes como para algunos vídeos en nuestro propio canal. De forma rápida podemos hacer una miniatura adecuada para atraer la atención necesaria en el mundo del vídeo. Aunque muchas veces usamos canva.com, picmaker es más práctico en muchas ocasiones, aunque usa Flash…

– Slack: Aunque seguramente muchos de vosotros ya conocéis Slack, es impresionante la cantidad de personas que desconocen esta plataforma. Estamos hablando de la mejor forma de comunicarse entre un equipo, una especie de Whatsapp avanzado empresarial en el que las conversaciones pueden agruparse por canales, con sistemas de permisos y muchas otras funciones pensadas para poder acceder a la información sin perderse entre lo inútil.

– Creator Studio: Muchas personas aún no saber que Facebook lanzó una aplicación que permite subir fotos a Facebook e Instagram al mismo tiempo, sin usar el móvil. Creator Studio no es la mjor aplicación web del mundo, tiene muchos límites (no puede publicar historias), pero cumple su misión: publicar en las cuentas de Instagram de nuestros clientes sin necesidad de usar los móviles.

Si os interesan más apps de este estilo, no olvidéis rastrear entre nuestra categoría de Productividad.