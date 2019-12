Reconocimiento de imágenes para contar chistes sobre lo que vemos

Cuando parece que ya lo hemos visto todo en el mundo de las apps, llega una como PhotoJoke, una aplicación para móviles que usa un sistema de reconocimiento de imágenes para contar chistes de lo que estamos viendo.

Así es, el objetivo de esta app es poder enfocar algo con la cámara del móvil y ver un chiste sobre ese objeto.

Todos los chistes de esta primera versión están en inglés, y la mayoría son juegos de palabras que no se entienden si se traducen al español, por lo que no será muy útil en nuestras manos. Pero no es la utilidad lo que queremos divulgar y sí lo curioso de la idea.

Crear un sistema de reconocimiento de imágenes no es una tarea muy difícil hoy en día. Estamos en un nivel de Inteligencia Artificial aplicada en el mundo móvil que es realmente sencillo que una app nos diga que esa fruta es un plátano con solo enfocar la cámara. Lo curioso del tema es aplicarlo para contar chistes, crear una captura de la foto con el chiste por encima para que podamos compartirlo inmediatamente en las redes, dejando claro que la creación de memes y la distribución de chistes son uno de los objetivos principales en las rede sociales.

PhotoJoke aún está en fase de pruebas, pero ya informan que su modelo de negocio será la adquisición de packs de chistes. De momento tienen 500 ya listo para sobreponerse en las fotos que vayamos haciendo, aunque solo reconocen 130 objetos en esta primera versión.