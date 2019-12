Filtraciones anuncian cinco nuevos iPhone para 2020 y el fin del puerto Lightning para 2021

Ming-Chi Kuo, analista de los productos de Apple, ha revelado parte de los planes en los que la compañía trabaja para 2020 y 2021. El informante señala que habrá cinco nuevos modelos de iPhone en 2020, cuatro de ellos con conectividad 5G, seguidos de un nuevo iPhone sin puerto Lightning en 2021.

Kuo, quien también es analista de la empresa china de gestión de inversiones Tianfeng International, ha adquirido relevancia en el medio durante el último tiempo al compartir algunas filtraciones sobre los proyectos en los que Apple trabaja. Los datos contenidos en este reporte los presentó tras participar de una junta para inversores centrada en la nueva línea de smartphones en la que la compañía de la manzana trabaja para los años venideros.

Eventuales novedades para 2020



El reporte contempla cinco nuevos modelos de iPhone con perfiles bastante variados entre sí, lo que deja entrever una eventual apertura del catálogo de Apple con ejemplares de distintas gamas.

Algunas características señaladas:

Un modelo contará con pantalla OLED de 5.4 pulgadas, conectividad 5G y doble cámara posterior.

Otro modelo contará con pantalla OLED de 6.1 pulgadas, conectividad 5G y contará con un sistema de doble cámara similar al modelo previamente señalado.

Un segundo modelo contará también con pantalla OLED de 6.1 pulgadas y se presenta como un ejemplar de superior gama en relación a su símil de iguales dimensiones. Contará con conectividad 5G y triple cámara posterior.

El más grande será un modelo de 6.7 pulgadas. Contará con tecnología de detección 3D de tiempo de vuelo, conectividad 5G y triple cámara posterior.

A la lista se suma un teléfono con características más modestas y apariencia similar al iPhone 8, con pantalla LCD de 4.7 pulgadas. Eventualmente se llamaría iPhone SE 2.

Panorama de lanzamientos para 2021

Según lo señalado por Kuo, hasta el momento se planifica el lanzamiento de dos modelos para 2021.

Uno se llamaría eventualmente iPhone SE 2 Plus, contaría con una pantalla de cobertura frontal completa, sin botón de inicio. El tamaño aún no se conoce, pero el reporte señala que podría presentarse en tamaños de 5.5 o 6.1 pulgadas. Este modelo no sería compatible con Face ID, pero contaría con el sensor de Touch ID en el botón de encendido presente en su costado.

Además, Kuo señala que se proyecta el lanzamiento de un modelo de gama alta sin puertos, totalmente inalámbrico. La desaparición del puerto Lightning será gradual, comenzando únicamente con los modelos de esta categoría.

Comentarios finales

El reporte de Ming-Chi Kuo no señala los potenciales precios con los que estos modelos saldrían al mercado.

Respecto a fechas, si las proyecciones de su informe no fallan, durante la primera mitad de 2020 se estrenaría el iPhone SE 2 y los cuatro modelos restantes con pantalla OLED se lanzarían durante el segundo semestre. En cuanto a los lanzamientos de 2021, señala que el iPhone SE 2 Plus vería la luz en la primera mitad del año y su par de gama alta, durante el segundo semestre.

El reporte original (en chino) con las filtraciones de Ming-Chi Kuo puede consultarse en este sitio. A pesar de que sus informes suelen ser acertados, no constituyen un anuncio oficial por parte de Apple.