Airbnb prohíbe de manera clara las fiestas de «invitación abierta»

Si bien, en líneas generales, tanto anfitriones como huéspedes cumplen con las reglas establecidas por Airbnb, generando confianza dentro de la comunidad de usuarios de Airbnb, se han dado un pequeño porcentaje de casos en el que los alquileres de alojamientos han terminado generando diferentes tipos de incidencias, llegando incluso al extremo de haber dejado víctimas mortales a consecuencia de los tiroteos producidos en una gran fiesta celebrada en un alojamiento alquilado a través de la plataforma en San Francisco.

Para poner coto a esta situación, la plataforma está añadiendo nuevos estándares de comportamiento dirigidos a los huéspedes. Y por otro lado, también está abordando la celebración de fiestas no autorizadas de acceso libre, llamadas también de «invitación abierta», prohibiéndolas de facto, según anunciaron esta semana.



Para zanjar los problemas encontrados en algunos alojamientos alquilados

En lo referente a los comportamientos irresponsables de los propios huéspedes, Airbnb ha creado lo que vienen a llamar marco de aplicación claro y procesable para abordar nuevos escenarios, hasta ahora no contemplados, que aborda el ruido excesivo, los invitados no autorizados, el estacionamiento no autorizado, tabaquismo no autorizado, así como problemas de limpieza que dan lugar a una limpieza excesiva después del pago.

La plataforma lo tiene claro: si reciben quejas de que un huésped no ha cumplido con los nuevos estándares, se le dará una advertencia en primera instancia, y en caso de incurrir en sucesivas ocasiones, podrán incluso cerrarle la cuenta. Airbnb admitirá las quejas recibidas tanto por los propios anfitriones como de los vecinos por diferentes vías. Estos estándares entrarán en vigor a inicios del próximo año.

Y en lo referente a las fiestas no autorizadas de «invitación abierta», Airbnb señala que, en el futuro, todas estas fiestas y eventos estarán prohibidos en los alojamientos de Airbnb, permitiendo este tipo de eventos de manera excepcional en aquellos llevados en hoteles boutique y lugares para eventos profesionales, que se regirán bajo sus propias reglas.

Airbnb no se opone a la celebración de las fiestas y eventos, aunque sí establecerá una serie de límites. En este sentido, prohíbe las grandes fiestas y eventos en residencias multifamiliares, pese a que sean autorizados por los anfitriones. En este sentido, aquellos anfitriones que lo permitan, deberán afrontar las consecuencias.

Para casas unifamiliares, confiarán en las reglas que establezcan los propios anfitriones, pudiéndoles instar a mejorarlas en caso de aparecer conflicto en la propia comunidad en la que se encuentran, atendiendo a los diferentes matices que puedan aparecer. Las fiestas no autorizadas por los anfitriones seguirán estando prohibidas, como es lógico.

Con estas medidas, Airbnb quiere poner freno a los problemas aparecidos, pese a que los mismos representan un porcentaje muy bajo con respecto a todos los alquileres de alojamientos llevados a través de su plataforma, buscando mantener la confianza entre los miembros que conforman la comunidad de usuarios de su plataforma.