20 conclusiones sobre el futuro del mercado laboral

Hace ya un año que se celebró una interesante sesión del World Economic Forum, donde se trataron temas tan interesantes como el que vamos a comentar aquí.

Vamos a hablar de la conferencia que se realizó sobre el futuro del mercado laboral, sobre cómo afectarán los avances tecnológicos en el día a día de millones de trabajadores.

En la conferencia del vídeo que podéis ver abajo se evaluó el tamaño y la escala del desafío de la cuarta revolución de la industria en términos de la fuerza laboral.

Se habló sobre estrategia y sobre cómo implementar el reskilling, sobre cómo mejorar la educación y sobre cómo A.I. y el aprendizaje automático y el big data ayudarán en el futuro.

Resumimos la conferencia en los siguientes puntos:

– El 50 por ciento de las horas de trabajo será realizado por máquinas y algoritmos en lugar de personas. Y ese número es alrededor del 71 por ciento a favor de las personas hoy en día.

– Debido a que podremos automatizar muchas de las tareas existentes, podremos avanzar mucho más. Tendremos tareas de mayor valor agregado y eso generará muchos más trabajos.

– Ciento treinta y tres millones de nuevos empleos en las 20 economías analizadas compensarán con creces los setenta y cinco millones que disminuirán. Entonces, en general, habrá un resultado neto positivo.

– Esas nuevas tareas requieren muchos cambios en términos de los conjuntos de habilidades que las personas tienen actualmente: se necesitará una gran cantidad de habilidades tecnológicas.

– Otra pieza que va a surgir es la creatividad, la colaboración, el pensamiento crítico, la escucha activa y la capacidad de trabajar con otros, todo eso son rasgos increíblemente humanos, habilidades humanas. Pero vamos a necesitar usarlos de manera muy diferente en nuestros lugares de trabajo para que nuestros lugares de trabajo tengan que adaptarse y los trabajadores tengan que adaptarse.

– Podemos esperar un futuro en el que tengamos más empleos de los que perdemos y, sin embargo, la investigación dice que las corporaciones mismas no están preparadas para eso y es posible que no se centren en los trabajadores que están en mayor riesgo.

– Es esencial que nuestro trabajo para nuestra fuerza laboral tenga las habilidades adecuadas para beneficiarse de algunos de estos cambios tecnológicos.

– Muchos están tratando de transformar a algunos de los graduados que tal vez tengan un título en negocios para asegurar que tengan capacitación a corto plazo a través de proveedores como Udacity, que nuevamente serán más relevantes.

– Hay que dar a las personas las habilidades más prácticas para que puedan ingresar en la fuerza laboral. Por lo tanto, la codificación básica, etc., es algo muy demandado, pero también habilidades que aseguren que las personas tengan las habilidades interpersonales adecuadas para trabajar también en una economía de servicios.

– El sector educativo necesita preparar a los niños para que tengan habilidades que no puedan ser sustituidas por máquinas. Hay que entender la A.I. como una inteligencia más extendida en lugar de inteligencia artificial para competir contra los niños.

– Hay que generar confianza. No podemos ser esclavos o competidores de la tecnología.

– Hay que capacitar en habilidades digitales en inteligencia digital, que es más que un nexo combinado sobre habilidades técnicas, pensamiento de orden superior, pensamiento crítico, creatividad y otros.

– Hay que formar sobre ética y sabiduría.

– Los trabajos del futuro van a cambiar y algunos de esos trabajos requerirán un marco más analítico en términos de ingeniería de ciencia de datos y algunos de estos trabajos pueden requerir un marco creativo empático más colaborativo.

– Podemos usar la tecnología para comprender realmente mejor a los humanos en términos de sus fortalezas y debilidades.

– Si aprovechas las fortalezas inherentes de alguien, puedes volver a capacitarlos en trabajos para los que no sabían que estaban bien preparados. Todos los humanos tienen el potencial de volver a capacitarse en nuevas ocupaciones, en realidad solo se trata de aprovechar los rasgos inherentes que los hacen fuertes en ciertos dominios versus otros.

– Habrá un gran aumento de trabajo entre aquellas personas que pueden ayudar a coordinar a otros y que pueden trabajar con otros humanos que pueden proporcionar mejores servicios; habrá un gran crecimiento en el sector de la atención; habrá un gran crecimiento en el sector educativo; habrá crecimiento en el sector de la energía verde…

– Las máquinas puede predecir y diagnosticar mejor que los médicos. Entonces, el papel de los médicos cambiará, en el futuro no harán diagnósticos. Se trata más de usar el calor humano para ver herramientas de diagnóstico y dar opiniones. Será un nuevo tipo de médico.

– Es casi imposible para la mayoría de las empresas volver a capacitar a toda su fuerza laboral debido a los costos involucrados. Pero lo que pueden estar haciendo y lo que está comenzando a suceder es mucha más colaboración entre las compañías para reducir los costos y ganar algo de eficiencia y algo de ese cambio de habilidades. Ese es un modelo que cada vez más industrias diferentes están comenzando a usar, especialmente en la misma área geográfica. Por lo tanto, existe la posibilidad de colaborar esencialmente por primera vez con talento en lugar de competir por el talento..

– Tenemos que cambiar los sistemas universitarios para asegurarnos de que estamos ofreciendo los tipos correctos de títulos.

– El objetivo de la educación debe ser el bienestar social individual. En lugar de solo crecimiento económico.